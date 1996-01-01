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Весна: кадры тают, как снег
За последние четыре месяца заработные платы во владивостокских компаниях уменьшились на 40%, а на вопрос, произошло ли в вашей компании сокращение персонала, утвердительно ответили 39% работодателей Владивостока. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного кадровым холдингом АНКОР во Владивостоке.
Согласно данным исследования, на сегодняшний день большинство опрошенных компаний сократили затраты на персонал. 46% сделали это за счет отмены льгот, 21,4% - отменили проведение корпоративных и развлекательных мероприятий. В неоплачиваемые отпуска отправили своих работников 7% опрошенных, а 4% - сократили рабочие часы.
Кроме этого, 8% работодателей отменили в компаниях добровольное медицинское страхование, программы обучения и развития сотрудников сократили 17%, спортивные льготы - 15,2%. Планируют отмену льгот в 2009 г. еще 25% от всех опрошенных компаний, из них 21,4% произведут отмену в течение I квартала текущего года.
Сокращения персонала на сегодняшний день уже провели 39% опрошенных работодателей, 18% - планируют оптимизировать штат до конца I квартала 2009 г. Не планируют сокращений сотрудников в 2009 г. 32% от общего числа опрошенных компаний.
Согласно данным исследования, наибольший процент сокращений выпал на рядовых сотрудников и специалистов административного блока (помощники, ассистенты отделов, референты и т. п.). Компании, которые уже произвели или планируют сокращение, намерены уменьшить этот блок на 50%. Далее идут специалисты по региональному развитию и маркетингу, рекламе и PR - численность этих подразделений во владивостокских компаниях уменьшилась на 30%. На 20 и 15% соответственно уменьшились подразделения, в которых трудятся специалисты по продажам, рядовые сотрудники отдела закупа и логистики.
Обо всех происходящих изменениях большинство работодателей централизованно информирует персонал: 50% - исходя из ситуации, 39% - регулярно. 11% не сообщают сотрудникам об уже произошедших или планируемых изменениях.
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