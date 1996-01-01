Власти организовали школу для предпринимателей

С целью разъяснения законодательства о защите прав потребителей и других нормативно-правовых актов управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока организует "Школу потребителя" для предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Предложения, рекомендации, отзывы, пожелания по работе школы просят направлять на электронный адрес zpp_torg@vlc.ru, по факсам (4232)61-44-30, 61-44-84, либо письмом по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 20, управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания с пометкой "Школа потребителя". Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.