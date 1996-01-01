Роспотребнадзор сменит тактику проверок

Вполне возможно, что вскоре планы проверок Роспотребнадзора будут скрыты от широкой предпринимательской общественности, по крайней мере, в части, касающейся торговых компаний, в ассортименте которых есть алкоголь, в том числе и пиво.

Соответствующее предложение озвучил начальник отдела Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Геннадий ИВАНОВ на заседании Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Он отметил, что нормы действующего законодательства, обязывающие заблаговременно оповещать организации о намеченных визитах, напрочь лишают смысла и эффекта контрольные мероприятия. Между тем положение в стране таково, что значительное число граждан пьют неумеренно, алкогольные психозы теперь стали случаться даже у детей.

Выработали законодатели и другие меры для спасения страны от повального пьянства. В их ряду полный запрет рекламы пива, повышение акцизов на него, исключение возможности продажи пива и иных слабоалкогольных напитков при проведении культурно-массовых мероприятий и ужесточение уже существующих ограничений по местам реализации спиртного, сообщает Buhnews.Ru.