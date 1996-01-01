Мошенники воруют ООО

Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста: злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом "перепродают" самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность "уведенной" фирмы.

Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти "идеальным" преступлением и получают все более широкое распространение.

Как поясняет издание, махинаторы воспользовались "правовой дырой" в законе "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в соответствии с которым госорганы не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий.

По сведениям издания, счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо: это самый ликвидный и дорогой "товар". Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев украденные фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких "промежуточных" владельцев, пока не окажется у "добросовестного приобретателя", который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой выставляет их из офиса.