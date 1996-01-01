"Ролиз" докупил "ежовых" активов

Одно из крупнейших предприятий Приморского края - компания "Ролиз" - наращивает активы. Как стало известно "ЗР", компания докупила к уже имевшимся 50% акций ОАО "Каменский рыбокомбинат" оставшуюся половину. После чего провела реорганизацию рыбокомбината, сменив юридическую форму на ЗАО. По мнению экспертов, рыбокомбинат интересен "Ролизу" прежде всего наличием квот и будущим распределением рыбопромысловых участков.