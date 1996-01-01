"Порт-Актив" платит дивиденды, несмотря на кризис

Акционеры ЗАО "Порт-Актив" (Владивосток) на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2008 г. в размере 38,89 руб. на акцию номиналом 4 882 руб. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10 млн 17 тыс. руб. Отметим, что годом ранее "Порт-Актив", контролируемый менеджерами ОАО "Владивостокский морской торговый порт", выплатил рекордные дивиденды. С учетом промежуточных дивидендов за 9 месяцев, компания выплатила в 2007 г. 324,222 руб. на акцию, что стало возможным благодаря продаже "Порт-Активом" 50% долей в ООО "М-Порт" (ему принадлежит контрольный пакет акций ВМТП) Транспортной группе FESCO.