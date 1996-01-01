Президент "Транзит-ДВ" последовал примеру Сергея Генералова

Президент и совладелец группы компаний "Транзит-ДВ" Игорь ПОЛЬЧЕНКО последовал примеру совладельца Транспортной группы FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА и встал во главе компании. Изменения в структуре топ-менеджмента группы объясняются мерами антикризисного управления. Игорь Польченко с 19 марта вступил в должность генерального директора "Транзит-ДВ", а занимавший этот пост Алексей НОВИКОВ назначен исполнительным директором входящей в группу судоходной компании ООО "Транзит-Север-Восток" и будет курировать судоходный бизнес холдинга. Изменения также коснулись руководства финансовой службы. Так, введены должности заместителей гендиректора ООО по налогообложению и бухгалтерскому учету, по корпоративным финансам и инвестициям. Одновременно упразднена должность финансового директора, а стратегическое управление финансами возложено на генерального директора.