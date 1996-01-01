ОАО "Ольгалес" почувствовало влияние кризиса уже в ноябре-декабре 2008 года

Деятельность ОАО "Ольгалес", одного их трех крупнейших перевальщиков леса на севере Приморья, напрямую зависит от лесодобывающих предприятий. Они снизили объемы заготовок из-за кризиса - резко упали и объемы перевалки круглого леса у "Ольгалеса".

О работе предприятия в условиях кризиса "ЗР" рассказал гендиректор ОАО "Ольгалес" Игорь НАЛИУХИН:

- Круглые лесоматериалы - это наш главный груз, альтернативных источников грузооборота нет. Поэтому мы полностью зависим от объемов кругляка, который поставляют нам лесозаготовители. С 2007 г. поэтапно вводились повышающие пошлины на вывоз круглого леса за границу. Соответственно шло падение объемов лесозаготовки у лесодобытчиков и падение объемов перевалки у нас. Об этом говорит динамика цифр за 2007-2008 гг. Так, за 2007 г. объем перевалки составил около 240 тыс. кубов в год, оказано услуг по перевалке на 77 млн руб. За 2008 г. объем перевалки составил уже 148 тыс. кубов - почти в два раза меньше. Услуг по перевалке было оказано на 57 млн руб. Падение объемов работы привело и к резкому сокращению численности персонала: в 2007 г. численность занятых на предприятии составляла 186 человек, а на 1 января 2009 г. - уже 80 человек. В апреле сократим еще 17 человек.

Правительство приостановило до 2010 г. введение запретительных пошлин на вывоз кругляка (они должны повыситься до 80%). С вводом этих пошлин кругляк на экспорт никто не повезет. Сколько мы ни искали альтернативные грузы - бесполезно. Сказывается наша удаленность от железной дороги, главных автомагистралей.

- А каковы перспективы года нынешнего?

- За год предстоит перевалить 70-80 тыс. кубов. Объемы перевалки снова упали в два раза сравнительно с прошлым годом. Ситуация крайне тяжелая. Особенно учитывая рост цен на запчасти, энергоносители. Ухудшилось финансовое состояние предприятия. Если в 2007 г. наша прибыль составила 3,5 млн руб., в 2008 г. были убытки на 1,5 млн, то в этом году трудно сказать, что будет. Задача - просто выжить, сохранить коллектив хотя бы в 60 человек.

- Кто ваши основные поставщики леса сегодня?

- ООО "Кавалеровский ЛПХ", входящий в хабаровскую компанию "Дальлеспром", ряд более мелких поставщиков. С нами работает также китайская компания "Золотая стрела" из Ольгинского района. Некоторые лесорубы свернули деятельность из-за снижения цен на круглый лес на китайском рынке и повышения таможенных пошлин на экспорт круглого леса до 25%. Раньше поставляли нам лес "Чугуевский ЛПХ" и дальнегорское ООО "Таежное", но сегодня они переориентировались на другие транспортные схемы: дальнегорцы стали отправлять лес через Рудную Пристань, чугуевцы - по железной дороге.

- Кроме перевалки леса, чем еще занимаетесь?

- Мы занимались перевалкой автомобилей в прошлом году и ранее. Но непопулярные меры со стороны правительства в виде введения пошлин на ввоз автомобилей привели к тому, что и этот источник дохода иссяк. В этом году ни одного судна с японскими автомобилями не было. В 2007 г. мы приняли 293 машины, в прошлом году - 258, в этом году - 0.

- Говорят, в этом году вы запустили новый завод по деревообработке?

- СМИ поспешили обрадовать общественность, что мы запустили новый лесопильный завод: он еще не построен до конца и не введен в эксплуатацию. Правительство, повышая таможенные пошлины на экспорт кругляка, пытается стимулировать лесопромышленников развивать деревопереработку. Но многие предприятия не готовы перейти к лесопилению из-за отсутствия оборотных средств. И потом, это длительный процесс, требующий кроме финансов подбора квалифицированной рабочей силы, наличия рынка сбыта. А рынка сбыта сегодня нет, даже на пиломатериалы. Войти в этот рынок очень трудно, особенно в условиях кризиса. У нас были планы еще в конце прошлого года запустить небольшой лесопильный завод. Но кризис скорректировал планы, объем финансирования со стороны "Приморсклеспрома" снизился. А строительство ведется за счет в основном займов от "Приморсклеспрома". Теперь планируем ввести завод в эксплуатацию в конце этого года. Пока готова промплощадка, заказан проект и проведена высоковольтная линия, куплено японское оборудование. Произведены строительно-монтажные работы в цехе. В строительство вложено 22 млн руб., осталось вложить 3 млн. Готовность завода - 60%. Мощности этого лесопильного завода рассчитаны на переработку 30 тыс. кубов кругляка в год и на выпуск 15 тыс. кубов готовой продукции - пиломатериала. Ориентироваться будем на внутренний и внешний рынки.

Второй завод, находящийся на территории "Ольгалеса", - "Приморсклеспром - Донг Сан" (совместное российско-корейское предприятие) - выпускал брусок таруки для Южной Кореи. Производительность его - переработка 30 тыс. кубов круглого леса в год, а объем готовой продукции составлял 15 тыс. кубов. Но из-за высоких цен на сырье завод работал убыточно, поэтому производство приостановлено с июля-2008. Люди уволились.

- Повлиял ли на вас мировой кризис?

- Мы почувствовали это влияние уже в ноябре-декабре прошлого года. Кризис из Америки быстро добрался до Китая, а Китай потребляет 80% добываемого нашими поставщиками круглого леса. В КНР на 30% упала цена на кругляк в связи с падением объема потребления продукции в странах-импортерах. И спрос на лес в КНР резко упал, и цена. В итоге приморские лесозаготовители резко снизили объемы добычи леса, а мы - объемы перевалки. В январе 2009 г. мы вообще стояли - не было поставок леса. Средняя зарплата за 2007 г. составила 11, 4 тыс., за 2008 г. - 13 тыс. А за февраль 2009 г. - 7 тыс. руб.