Корабелов свистали в Центр

Указ об образовании ОСК был подписан президентом России еще в 2007 году. ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" базируется во Владивостоке, однако в его состав входят профильные предприятия Приморья, Хабаровского края и Камчатки. В их числе - завод "Звезда", "Дальзавод", 178-й, 92-й судоремонтные заводы, НИИ "Берег", а также Хабаровский судоремонтный завод, Амурский судостроительный завод и ряд предприятий Камчатского края.

Как рассказали в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, сейчас идет формирование общекорпоративной политики, производственной и финансовой систем, вертикали управления, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Ближайшая задача Дальневосточного центра судостроения и судоремонта - выполнение уже заключенных гособоронзаказов. Пойдет работа и на увеличение загрузки по линии коммерческого производства. В частности, это выпуск металлоконструкций для поставки на стройки саммита АТЭС-2012.

Специалисты подчеркивают, уже сейчас видны результаты объединения судостроительных предприятий региона в единый центр. Объемы гражданского судостроения на заводах, входящих в состав субхолдинга, выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Планируется и дальнейшее увеличение загрузки, расширение производства, что будет способствовать созданию новых рабочих мест. В краткосрочной перспективе на судоремонтном заводе в Большом Камне будет заключен контракт по линии гражданского судостроения.