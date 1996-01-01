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Безработица - чемодан - вокзал
В Приморье под угрозой увольнения на сегодняшний день находится около 9 000 человек. 6 358 из них уже работают неполный рабочий день, 1 931 не работают по причине простоя предприятий, 867 находятся в отпусках без содержания. Сокращение в ближайшее время коснется торговли, горнорудной, лесной, строительной, рыболовецкой и других отраслей экономики.
В связи с этим в Приморье начинает реализовываться программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда, которая рассчитана в первую очередь на тех приморцев, кто находится под угрозой потери рабочего места. В рамках программы дополнительное финансирование мероприятий по снижению уровня безработицы составит 100 млн руб., из них 95 млн из федерального бюджета, 5 млн выделит краевой.
В качестве мер, предупреждающих безработицу, программа предусматривает профессиональное обучение, общественные работы, обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров и содействие малому предпринимательству. Планируется, что в рамках программы 1 707 человек пройдут переобучение, 3942 будут направлены на общественные работы, 450 человек переедут на работу в другие регионы и 92 займутся предпринимательством.
Также стабилизации ситуации на рынке труда будет способствовать снижение в 2009 г. квоты на иностранную рабочую силу для Приморья с 50 тыс. до 35 тыс. человек.
В то же время, несмотря на то, что массового обращения в Службу занятости граждан, работавших в автобизнесе, в Приморье не регистрируют, высвобождение работников из этой сферы окажет значительное влияние на рынок труда в крае. По оценкам экспертов, в этой сфере было занято около 63 тыс. человек.
По словам вице-губернатора края Евгения ХОХОЛЬКОВА, к Сергею ДАРЬКИНУ уже обращались работники фирм, которые ранее занимались доставками иномарок в Приморье и дальнейшей их переправкой в другие регионы. "Губернатор им предложил заняться импортом других товаров, созданием логистических схем по доставке их в западные регионы РФ, тем более что в этой области у них большой опыт. Пока ответа от них не последовало", - сказал вице-губернатор.
В связи с повышением пошлин на иномарки остались без работы и докеры, которые занимались в основном перегрузкой иномарок. C 1 апреля 118 работников ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" во Владивостоке, которые ранее были заняты перегрузкой иномарок, пройдут обучение на базе учебного центра Владивостокского морского торгового порта и получат смежные рабочие специальности.
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