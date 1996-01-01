www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Хабаровские пивовары теперь сжигают биогаз

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уникальный экологический проект по сжиганию биогаза представил филиал пивоваренной компании "Балтика-Хабаровск" на конференции, посвященной Всемирному дню воды.

Идея использовать биогаз в качестве источника энергии широко используется в Европе. Но в России проект впервые реализован именно на Дальнем Востоке, на хабаровском заводе ОАО "Пивоваренная компания "Балтика".

Как сообщил отдел по связям с общественностью "Балтики", реализация проекта заняла 2,5 года, причем полтора года были потрачены на поиск, заказ и разработку уникальных технологий. По сравнению с другими регионами, в которых расположены заводы "Балтики", на Дальнем Востоке в три раза выше стоимость теплоэнергии, стабильно высокие транспортные расходы. Использование биогаза приводит к экономии затрат на тепловую энергию порядка 8-10% в год и сокращает расходы условного топлива на 250 тонн в год.

Биогаз образуется при биологической очистке сточных вод. На хабаровском заводе "Балтики" работают биологические очистные сооружения, оснащенные оборудованием немецкой фирмы Enviro Chemie (стоимостью около $3,6 млн). Использованная в производстве вода, проходящая через анаэробный и аэробный реакторы, освобождается от отходов пивопроизводства. На конечном этапе, проходя через бактерицидную лампу, она обеззараживается. В итоге в открытые водоёмы поступает чистой и не наносит вред окружающей среде.

Проект по сжиганию биогаза в Хабаровске - конечно, это инвестиции в экологию, но основная цель проекта - снизить затраты на выработку тепловой энергии и влияние на окружающую среду. И "Балтика-Хабаровск" справедливо стала победителем краевого экологического конкурса "Эколидер-2008" .

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru