Хабаровские пивовары теперь сжигают биогаз

Уникальный экологический проект по сжиганию биогаза представил филиал пивоваренной компании "Балтика-Хабаровск" на конференции, посвященной Всемирному дню воды.

Идея использовать биогаз в качестве источника энергии широко используется в Европе. Но в России проект впервые реализован именно на Дальнем Востоке, на хабаровском заводе ОАО "Пивоваренная компания "Балтика".

Как сообщил отдел по связям с общественностью "Балтики", реализация проекта заняла 2,5 года, причем полтора года были потрачены на поиск, заказ и разработку уникальных технологий. По сравнению с другими регионами, в которых расположены заводы "Балтики", на Дальнем Востоке в три раза выше стоимость теплоэнергии, стабильно высокие транспортные расходы. Использование биогаза приводит к экономии затрат на тепловую энергию порядка 8-10% в год и сокращает расходы условного топлива на 250 тонн в год.

Биогаз образуется при биологической очистке сточных вод. На хабаровском заводе "Балтики" работают биологические очистные сооружения, оснащенные оборудованием немецкой фирмы Enviro Chemie (стоимостью около $3,6 млн). Использованная в производстве вода, проходящая через анаэробный и аэробный реакторы, освобождается от отходов пивопроизводства. На конечном этапе, проходя через бактерицидную лампу, она обеззараживается. В итоге в открытые водоёмы поступает чистой и не наносит вред окружающей среде.

Проект по сжиганию биогаза в Хабаровске - конечно, это инвестиции в экологию, но основная цель проекта - снизить затраты на выработку тепловой энергии и влияние на окружающую среду. И "Балтика-Хабаровск" справедливо стала победителем краевого экологического конкурса "Эколидер-2008" .