Завещание "Евго"

С полок бытовой техники Хабаровска и других городов России исчез бренд "Евго". Руководство компании и совет кредиторов предприятия приняли решение об окончательном банкротстве и распродаже имущества едва ли не единственного на Дальнем Востоке производителя телевизоров, кондиционеров, стиральных машин и многого другого.

Компания с 10-летней историей не дотянула до новой экономической ситуации - девальвации рубля, подорожания импорта, когда импортозамещающее предприятия получило бы шанс встать на ноги. Генеральный директор ЗАО "Группа "ЕВГО" Сергей ВАСИЛЬЕВ признал стратегическую ошибку акционеров. В интервью местным журналистам он заявил: "Мы вообще были не правы, когда открывали подобное производство здесь, на Дальнем Востоке...".

Начав с отверточной сборки, хабаровские производители вышли на создание собственных образцов. Так, в мае 2008 года они выпустили миллионную полуавтоматическую стиральную машину собственной разработки, организовав поставки на Урал, в Поволожье, Казахстан - по всей России... Споткнулись на "транспортном плече". Падал доллар (импортные комплектующие), росли затраты, брали кредиты... А дальше постучался кризис.

ЗАО "Группа ЕВГО" самостоятельно подала на банкротство, и основной кредитор, у которого в залоге практически весь завод, получил возможность вернуть потраченные деньги. Покупатель на такое оборудование должен найтись. Только, конечно, выпускать он будет не телевизоры и стиральные машинки. Ведь производителям на себе пришлось убедиться: потребительский рынок Дальневосточного региона мал для организации промышленного предприятия. Не потому ли иностранные инвесторы всякий раз, изучив спрос местного рынка и тарифы ж/д, откладывают вопрос создания производства? И строительство автозавода, пусть и сборочного производства, возможно только на одном условии - политической воле.