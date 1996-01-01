Титул "Антикризисный менеджер-2009" нашел своих героев

На протяжении двух месяцев на страницах "ЗР" проходил конкурс "Антикризисный менеджер", организованный ИК "Золотой Рог" и сетью региональных кадровых агентств "Успех". Сегодня мы готовы подвести итоги.

Но начнем с того, как возникла идея конкурса. Елена РАУД, генеральный директор сети кадровых агентств "Успех" формулирует ее так: "Кризис" от просто "трудной ситуации" отличается тем, что его не преодолеешь увеличением усилий, простым повышением напряженности труда. Кризис преодолевается новыми решениями. Для выхода из кризиса необходимо применение иных, не использованных до того методов, инструментов, технологий". Именно поэтому менеджерскому сообществу и было предложено ответить на задания конкурса и найти эти самые новые решения.

Надо сказать, что активность участников, интерес к предложенным заданиям был достаточно высоким. Это говорит о том, что интеллектуальная работа менеджерами в регионе проводится, головы работают на поиск путей выхода из кризиса.

Всего в конкурсе приняло участие более 50 работ. Одними из первых, оперативно откликнувшихся на задания, и ответивших достаточно полно и интересно стали: Радион КИМ (менеджер по продажам), Борис ПРАВИЛОВ (исполнительный директор), Татьяна МЕДВЕДЕВА (директор по персоналу), Дмитрий МИРОНОВ (территориальный менеджер), Олег РОДИОНОВ (директор розничной сети).

В выигрыше оказались те участники, которые изложили свое решение структурировано, аргументировано, сопроводили примерами, схемами. Хочется отдельно в этой связи отметить Вадима КРЫЛОВА, регионального представителя одной из московских бизнес-школ. Что не позволило этому и еще нескольким участникам с очень логичными, полными, красивыми ответами стать победителем, это отсутствие ответов на 4 вопрос в каждой категории, который касался собственного антикризисного опыта участника. Для комиссии было важно выделить не столько хороших теоретиков, сколько практиков, на деле доказывающих свой статус антикризисных менеджеров.

Также эксперты отмечают, что процент новизны в решениях участников конкурса был не очень велик. Можно сетовать на то, что все уже изобретено на западе, нам лишь остается применять опробованное ведущим компаниями. Или говорить о том, что наша практика еще не дошла до того или иного решения классического менеджмента. Но все-таки комиссия была несколько разочарована, что непроторенным путем собственного творчества пошли совсем немного участников. Собственно, победители конкурса, в первую очередь, попали в лидеры из-за наличия отдельных собственных взглядов на тот или иной вопрос.

Еще очень важный вывод экспертов касается того, что практически ни один участник не привел отрицательных последствий своих решений. Но ведь идеальных решений не бывает. Поэтому анализ отрицательных последствий, риск-менеджмент был бы очень полезен и интересен.

Прежде, чем назвать победителей, хочется отметить членов экспертной комиссии, которые были наиболее активны. Это Фират ГАЛЛЯМОВ, начальник отдела стратегического менеджмента АКБ "Приморье", Ирина ЛОГИНОВСКАЯ, генеральный директор аудиторской компании "Эсперта-аудит", Татьяна ФЕДУЛОВА, директор по персоналу компании "Мегафон".

Ну и теперь можно представить победителей. И хотя, как резюмирует Елена Рауд, решение принималось трудно, не без споров и сомнений, титул "Антикризисный менеджер - 2009" нашел своих героев.

Ими стали:

В номинации "Персонал" - Евгений ЩЕКАЧ

В номинации "Финансы" - Наталья ЖУРАВЛЕВА и Олег ПЕТРУНИН

В номинации "Стимулирование сбыта" - Антон РАССОХИН

В номинации "Стратегия предприятия" - Александр ИВАНЧЕНКО

Организаторы конкурса от всей души поздравляют победителей и желают им дальнейших творческих успехов!