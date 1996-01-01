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"Крокус групп" интересуется островом Русский

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пресс-центр известной российской девелоперской структуры - Группа компаний "Крокус" - не стал опровергать запрос "ЗР": верно ли, что она собирается принять активное участие в качестве генподрядчика при строительстве ряда объектов, которые должны быть возведены во Владивостоке к форуму АТЭС 2012 г. на острове Русский?

Представителей этой Группы нередко замечали в коридорах Правительства РФ и Министерства регионального развития, где решались вопросы по саммиту. Вероятно, входящий в сотню самых богатых людей страны миллиардер Арас АГАЛАРОВ изучает такую возможность и, если это ему будет выгодно, возьмется за проекты в Приморье.

Известно, что Группа компаний "Крокус" появилась в столице в 1989 году на базе бывшего кооператива "Шафран". Успешный бизнес развивался по ряду направлений. Более половины доли в бизнесе группы, который на 100% принадлежит ее основателю, в прошлом году приходился на торговую сеть "Твой дом", около 17% - на "Крокус экспо", 10% - на Crocus Fashion Retail, 5% - на "Крокус-сити молл" и 15% - на пр. аффилированные структуры, в т.ч. свой банк "Крокус", элитный жилой дом в столице и коттеджный поселок вблизи нее. Годовой оборот группы "Крокус" в минувшем году достиг около $1 млрд, численность работающих - около 4 тыс. человек. В настоящее время ГК "Крокус" ведет строительство объектов общей площадью около полумиллиона кв. метров. Помимо Москвы интересы Агаларова распространяются на Урал и Азербайджан, с президентом которого он породнен через брак своего сына Эмина с его дочерью Лейлой.

Впрочем, борьба за генподряды на о. Русский и, может быть, инвестирование в ряд проектов, связанных с саммитом, сегодня настолько серьезна, что афишировать участие в ней без гарантированной победы, пожалуй, не стала бы и более могущественная девелоперская компания.

(Рубрика "Ходят слухи, что…")

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