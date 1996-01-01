"Росатом" построит в Якутии четыре плавучие АЭС

Госкорпорация "Росатом" и правительство Якутии подписали соглашение о строительстве четырех плавучих атомных электростанций для обеспечения теплом и электроэнергией северных районов республики. Всего "Росатом" собирается построить для районов Крайнего Севера десять плавучих АЭС. Первая экспериментальная станция будет готова уже к маю 2010 года.