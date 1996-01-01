В Амурской области введен "Сертификат доверия работодателю". Госинспекция труда гарантирует его обладателям безвозмездные консультации по вопросам трудового права, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Основным условием включения организаций и индивидуальных предпринимателей в проект является соответствие параметров их деятельности требованиям трудового законодательства.