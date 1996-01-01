БСО украсили "индивидуальной" печатью

Индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги населению и вместо кассовых чеков выдают своим покупателям бланки строгой отчетности, должны в обязательном порядке иметь печать. Такой вывод следует из письма Минфина от 2 марта 2009 г. № 03-01-15/2-69.