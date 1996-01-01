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"Бор" модернизирует производство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Автопарк ЗАО ГХК "Бор" пополнился четырьмя 45-тонными "Белазами". Большегрузные самосвалы химики получили от "Ярославской горнорудной компании" (ЯГРК) на условиях аренды.

За баранку большегрузов экипажи из "ЯГРК", которые будут работать на них весь срок аренды, так как на "Боре" не хватает водителей грузовых машин. 45-тонники долго не стояли в рудничном ангаре. Уже через три дня они вышли на горные карьеры "Бора", где заняты сейчас в три смены - все 24 часа в сутки. Кстати, на "гору" привлечены также многотонные "Камазы" и "Мазы" из седьмой автобазы. Концентрация техники на датолитовом месторождении "Бора" продиктована большими объемами работ на карьере Западном. В этом году горнякам предстоит добыть 1,2 млн тонн руды, вывезти 700 тыс. кубометров горной породы. Такие объемы на вскрыше, по словам начальника рудника "Бора" Евгения АЛЕЙНИКОВА, были лишь в 90-х, когда химзавод работал на полную мощность.

Приоритетное развитие рудника связано с тем, что в последние годы наблюдалось отставание горно-подготовительных работ, что мешало нормальной эксплуатации месторождения. Поэтому сегодня поставлена задача наверстать упущенное. Поэтому руководство ОАО "Русская горнорудная компания", в состав которой входит "Бор", даже в условиях финансового кризиса капитализирует значительные средства в экономику "Бора".

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