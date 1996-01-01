Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Бор" модернизирует производство
Автопарк ЗАО ГХК "Бор" пополнился четырьмя 45-тонными "Белазами". Большегрузные самосвалы химики получили от "Ярославской горнорудной компании" (ЯГРК) на условиях аренды.
За баранку большегрузов экипажи из "ЯГРК", которые будут работать на них весь срок аренды, так как на "Боре" не хватает водителей грузовых машин. 45-тонники долго не стояли в рудничном ангаре. Уже через три дня они вышли на горные карьеры "Бора", где заняты сейчас в три смены - все 24 часа в сутки. Кстати, на "гору" привлечены также многотонные "Камазы" и "Мазы" из седьмой автобазы. Концентрация техники на датолитовом месторождении "Бора" продиктована большими объемами работ на карьере Западном. В этом году горнякам предстоит добыть 1,2 млн тонн руды, вывезти 700 тыс. кубометров горной породы. Такие объемы на вскрыше, по словам начальника рудника "Бора" Евгения АЛЕЙНИКОВА, были лишь в 90-х, когда химзавод работал на полную мощность.
Приоритетное развитие рудника связано с тем, что в последние годы наблюдалось отставание горно-подготовительных работ, что мешало нормальной эксплуатации месторождения. Поэтому сегодня поставлена задача наверстать упущенное. Поэтому руководство ОАО "Русская горнорудная компания", в состав которой входит "Бор", даже в условиях финансового кризиса капитализирует значительные средства в экономику "Бора".
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Сахалин решил не ждать моста
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- Сахалинские драйверы
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Приморский край оказался лидером антирейтинга