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ОАО ХК "Дальзавод" продолжит курс на стабильное развитие производства

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО ХК "Дальзавод" продолжит курс на стабильное развитие производства и сохранение рабочих мест даже в условиях финансово-экономического кризиса. Об этом даже заявил и.о. конкурсного управляющего "Дальзавода" Александр ЧАВЫЧАЛОВ. Он также сообщил, что конкурсное производство введено на предприятии по решению Арбитражного суда Приморского края. Эта процедура позволит освободить "Дальзавод" от налоговой нагрузки.

В министерстве промышленности и торговли РФ признают данную схему целесообразной, поскольку она направлена на защиту интересов государства и будет способствовать интеграции в Объединенную судостроительную корпорацию в соответствии со Стратегией развития судостроительной отрасли.

Как считают в Министерстве, это имеет особую актуальность с учетом значимости предприятия для оборонно-промышленного комплекса России.

Напомним, "Дальзавод" с 2004 г. входит в перечень стратегических предприятий и организаций РФ.

В течение последних трех лет предприятие выполняет работы по надворному ремонту порядка 65 судов, по доковому ремонту - в среднем 50 судов в год. Объем выпуска товарной продукции в 2007 г. превысил аналогичный показатель 2001 г. почти в 14 раз.

Тем не менее производственные мощности предприятия остаются недозагруженными, что не дает возможности погасить задолженность перед государством, которое выступает не только кредитором, но и заказчиком.

"Такое завершение процедуры банкротства, которое длится уже семь лет, позволит сохранить основной профиль "Дальзавода" и соответственно рабочие места, - считает Александр Чавычалов. - в сложившейся ситуации это одна из самых эффективных схем, которая даст возможность преодолеть кризис, задействовать все наши резервы, и, самое главное, обеспечить социальную стабильность для всех работников "Дальзавода" и успешно развиваться в будущем".

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