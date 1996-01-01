Зарплаты топ-менеджеров госкорпораций зашкаливают за рамки приличий

Минфин направил в Правительство РФ письмо с предложением снизить зарплаты топ-менеджерам госкорпораций, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на главу ведомства, вице-премьера Алексея КУДРИНА. На вопрос, на сколько могут снизиться зарплаты, Кудрин ответил, что пока порядок не определен, и от дальнейших комментариев отказался.

По словам представителя Минфина, сейчас зарплаты руководителей госкорпораций достигают 1 миллиона рублей в месяц, что в три-четыре раза больше, чем зарплаты министров. Особенно высоки зарплаты в "Ростехнологиях" и "Олимпстрое", пишет газета. Официально информация о зарплатах в этих госкорпорациях не разглашается. Однако источники "Ведомостей" сообщают, что заместители президента "Олимпстроя" получают 500 тыс.-800 тыс. руб. в месяц, начальники отделов - 300 тысяч-400 тыс. руб. Министерства, отмечает издание, жалуются, что теряют лучших сотрудников: в госкорпорациях зарплаты гораздо больше. В свою очередь в госкорпорациях опасаются, что при значительном снижении зарплат сотрудники начнут увольняться.