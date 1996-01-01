Объявлен конкурс стройинвесторов

С 15 марта до 1 мая администрация Хабаровска проводит отбор участников на конкурс "Лучший реализованный инвестиционный проект года".

К участию в конкурсе допускаются организации и физические лица, выступившие инвесторами либо осуществляющие функции заказчика-застройщика по объектам с долевым участием бюджетных средств в их строительстве не более 10 % от фактической стоимости объекта. Конкурсные проекты должны быть завершены и введены в эксплуатацию в течение 2008 года.

Условиями конкурса определено несколько номинаций. Это жилые здания и комплексы массового потребления; жилые здания и комплексы повышенной комфортности; торговые центры (здания, помещения); офисные помещения и здания, бизнес-центры, банковские здания и помещения; зрелищные и спортивные сооружения; многофункциональные комплексы и др. Итоги будут подведены к 25 мая.