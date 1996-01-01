Почему не хотят увольняться железнодорожники

По итогам 2008 г. средняя заработная плата в ДВЖД на перевозках составила 29 988 рублей, причем ее индексация происходила ежеквартально. Осуществляется выплата отраслевых негосударственных пенсий 9332 пенсионерам, средний размер такой "доплаты" составил 3612 руб. в месяц. Такие цифры прозвучали на годовой профсоюзной конференции ДВЖД - филиала ОАО "РЖД". А если учесть, что 246 работников получили в прошлом году ипотечные кредиты, то понятно, почему железнодорожники держатся за свои рабочие места.