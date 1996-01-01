Центр занятости Хабаровска предлагает стажировку и стипендию

Из вуза - в безработные. Явление сегодня обычное. И хотя численность выпускников вузов и колледжей, состоящих на учете по безработице, в Хабаровске невелика, найти им работу проблемно. Большая часть выпускников работает не по специальности.

Работодатели предпочитают принимать на работу опытных специалистов. Не случайно сегодня вновь заговорили о действовавшей до 1991 года системе распределения выпускников вузов. Статус "молодого специалиста" тогда гарантировал трудоустройство на 3 года и предприятие не имело право увольнять выпускников.

В качестве альтернативы Хабаровский центр занятости предложил сегодня хабаровским молодым специалистам решение проблемы трудоустройства с помощью стажировки.

Выпускнику, определившему для себя желаемое место работы, необходимо обратиться в службу занятости для постановки на учет по безработице. При невозможности подобрать подходящее место работы, он может обратиться в отдел профобучения центра занятости с просьбой направить его на стажировку на выбранное им предприятие. При положительном решении потенциальный стажер составляет план своей стажировки, согласовывает его с руководством выбранного предприятия и затем утверждает в центре занятости. На этом основании центр занятости заключает договор с выбранным предприятием о стажировке. Во время прохождения стажировки безработный получает стипендию. А в договоре указываются: срок стажировки - от 1 до 6 месяцев - и стоимость затрат понесенных предприятием на ее проведение и компенсируемых службой занятости.