www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Центр занятости Хабаровска предлагает стажировку и стипендию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Из вуза - в безработные. Явление сегодня обычное. И хотя численность выпускников вузов и колледжей, состоящих на учете по безработице, в Хабаровске невелика, найти им работу проблемно. Большая часть выпускников работает не по специальности.

Работодатели предпочитают принимать на работу опытных специалистов. Не случайно сегодня вновь заговорили о действовавшей до 1991 года системе распределения выпускников вузов. Статус "молодого специалиста" тогда гарантировал трудоустройство на 3 года и предприятие не имело право увольнять выпускников.

В качестве альтернативы Хабаровский центр занятости предложил сегодня хабаровским молодым специалистам решение проблемы трудоустройства с помощью стажировки.

Выпускнику, определившему для себя желаемое место работы, необходимо обратиться в службу занятости для постановки на учет по безработице. При невозможности подобрать подходящее место работы, он может обратиться в отдел профобучения центра занятости с просьбой направить его на стажировку на выбранное им предприятие. При положительном решении потенциальный стажер составляет план своей стажировки, согласовывает его с руководством выбранного предприятия и затем утверждает в центре занятости. На этом основании центр занятости заключает договор с выбранным предприятием о стажировке. Во время прохождения стажировки безработный получает стипендию. А в договоре указываются: срок стажировки - от 1 до 6 месяцев - и стоимость затрат понесенных предприятием на ее проведение и компенсируемых службой занятости.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru