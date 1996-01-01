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Кредит в обмен на акции предложили "Амурметаллу"
Исчерпав возможности регионального уровня, губернатор Хабаровского края обратился к Правительству РФ с просьбой помочь дальневосточным металлургам изыскать оборотные средства для сохранения производства. На прошлой неделе премьер-министр Владимир ПУТИН пообещал "Амурметаллу" адресную поддержку федеральной власти.
О том, что руководство "Амурметалла" не смогло договориться с кредитными организациями о предоставлении кредита в 500 млн руб. под гарантии правительства Хабаровского края, Виктор ИШАЕВ сообщил в пятницу на пресс-конференции по итогам его поездки в Новокузнецк. Здесь под руководством Владимира Путина состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития. В составе комиссии присутствовали 15 губернаторов и почти весь кабинет министров РФ.
Основной темой обсуждения была обеспокоенность Минфина результатами исполнения региональных бюджетов в январе-феврале 2009 года и варианты действенных антикризисных мер, которые помогли бы регионам сохранить бюджетные доходы и сократить расходы. Высказывая комиссии свои предложения, губернатор Ишаев заострил внимание на том, что предприятия реального сектора экономики сегодня не имеют доступа к кредитным ресурсам. В качестве примера он привел тупиковую ситуацию "Амурметалла".
Напомним, в конце декабря 2008 года этот завод вошел в так называемый "список Путина" из 295 бюджетоообразующих предприятий, которые государство обещало поддерживать. Однако банковский сектор эти обещания не убедили. "ЗР" уже сообщал, что в начале февраля Внешэкономбанк (ВЭБ) отказал "Амурметаллу" в предоставлении кредита для рефинансирования обязательств перед иностранным банками на $170 млн. Сбербанк России тоже выжидал, не принимая решения об увеличении лимита на 1 млрд рублей для закупок металлолома и на 4,5 млрд рублей - для рефинансирования облигационных займов.
Между тем Erste Bank (Австрия) и Commerzbank (Германия) предоставили лишь отсрочку в погашении текущих траншей. Аналитики подсчитали, что общий долг компании на начало февраля составлял уже около 16 млрд руб., из них 179 млн - просроченная задолженность. И 26 февраля "Амурметалл" объявил технический дефолт по облигациям на 1,5 млрд руб. ОАО, как и предполагало его руководство, не смогло погасить впервые выпущенные им облигации "в связи с отсутствием достаточных денежных средств".
В попытке поддержать текущую деятельность завода 16 февраля, по просьбе генерального директора управляющей компании ООО "Группа "Амурметалл" Сергея ХОХЛОВА, краевая дума одобрила предоставление заводу госгарантий правительства Хабаровского края в размере 575 млн руб. В качестве обеспечения платежеспособности предприятия выступают два новых цеха завода стоимостью 700 и 300 млн руб.
Но меры, предпринятые региональной властью, ожидаемого эффекта не принесли. "Чтобы приобрести металлический лом на текущую деятельность, нужны 500 млн, мы даем гарантию. Но им не дают кредит, опять требуют какие-то акции, какой-то еще более мощный залог. Это просто напоминает рейдерство, захват предприятия финансовыми институтами", - заявил о своем несогласии с позицией банковского сектора хабаровский губернатор.
По словам Ишаева, "все министры и вице-премьер нашу проблему знают и готовы поддерживать, и она должна найти разрешение". Вместе с тем, очевидно, что кредит на 500 млн кардинально не изменит ситуацию на "Амурметалле". И собственникам придется делиться акциями в обмен на финансовые ресурсы, как это делают сегодня и олигархи.
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