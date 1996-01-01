Финансисты против кризиса

В адрес конкурса "Антикризисный менеджер", организованного ИК "Золотой Рог" и региональной сетью кадровых агентств "Успех" продолжают поступать ответы на задания. Представляем вниманию читателей ответы на вопросы по теме "Финансы".

Задача 1

Общество, согласно Уставу, ежеквартально распределяет полученную за период прибыль и выплачивает участникам общества в виде дивидендов. На собрании участников общества при утверждении итогов работы за 3-й квартал было заслушано предложение финансового директора: в связи со сложившейся экономической ситуацией прибыль, полученную по итогам 3 квартала, направить на пополнение оборотных средств организации. Предложение участниками общества было принято единогласно.

Вопрос: Какие аргументы финансового директора оказались столь убедительными, на какие цели было предложено направить дополнительные оборотные средства, если об организации известно следующее: это сеть аптек, стабильно работающая на рынке города Владивосток около 10 лет.

Вадим КРЫЛОВ, региональный представитель:

ДОСЬЕ "ЗР": Крылов Вадим Викторович, окончил Институт физики и информационных технологий ДВГУ (2000 г.), 2000 - 2003 - Сеть мебельных магазинов "Империя мебели" программист 1С, 2003 - 2006 - "Группа компаний "Стимул", ведущий специалист IT, 2006 - 2008 - Компания "Лотос", Кредитный остров "Приморье" руководитель отдела автоматизации,2008-2009 - Группа компаний "RTD", сеть филиалов, 2009 по н.в - Moscow Business School, региональный представитель.

Аргументы финансового директора, которые оказались столь убедительными:

" Поскольку нынешний кризис в первую очередь коснулся именно банковской сферы, банки стали не стабильными, терпят убытки, разоряются. Многие банки, при такой коньюктуре рынка выразили естественное желание снизить риски в кризисной ситуации, проведя увеличению ставок на "длинные" деньги и ужесточению условий на короткие. Также многие банки просят о досрочном возвращении кредитов. Затруднительность получения внешних заемных финансовых ресурсов, в связи с проблемами с банками и кредитованием, приведет к трудностям в пополнении оборотных средств рассматриваемого в задаче бизнеса, снижению оборотов торговли и прибыли сети аптек.

" Рост кредиторской задолженности предприятия;

В связи с падением платежеспособности населения, упали торговые обороты, увеличилось затоваривание аптечных складов;

" Многие поставщики в связи с нестабильностью просят вносить предоплату за поставки, и пересмотрели договора, уменьшив сроки платежей;

" Если не вложить прибыль, хоть как то облегчив положение, под угрозу может встать не только дальнейшая прибыль и рентабельность, но и бизнес.

Дополнительные оборотные средства были в первую очередь израсходованы:

на погашение возросшей кредиторской задолженности перед поставщиками и банками;

" на торговый оборот и предоплату заказов нового ассортимента лекарств. Для диверсификация ассортиментной линейки, ввод позиций среднего, эконом ценового сегмента с сохранением своего стратегического ценового позиционирования.

" на налоговые платежи;

" " на выплату аренды, коммунальных платежей и зарплату персоналу.

Наталья ЖУРАВЛЕВА, главный бухгалтер:

ДОСЬЕ "ЗР": Журавлева Наталья Леонидовна, окончила Дальневосточную государственную академию экономики и управления в 1999 г. Карьера: 1999 - 2000 - ООО "Дальприбор - Влада" (производство), бухгалтер, 2001 - 2002 - ООО "Ратимир" (оптово-розничная торговля), бухгалтер, 2002 - 2005 - ООО "Пионер", главный бухгалтер на самостоятельном балансе, 2006 - 2007 - Группа Компаний "Мебель-Град" (оптово-розничная торговля), заместитель главного бухгалтера по налоговому учету, 2007 - н.вр. - Группа компаний "ЮНИОН" (оптово-розничная торговля), главный бухгалтер

- Возможно, финансовым директором были выдвинуты следующие аргументы:

Снижение потребительского спроса и рост рисков неплатежей в условиях кризиса должен привести к росту потребности пополнения оборотных средств. Необходимо закупать лекарства, оплачивать аренду, электроэнергию, платить заработную плату и прочее, не смотря на снизившийся входящий денежный поток. Потребность в оборотных средствах диктует и необходимость сохранения доли данного сегмента рынка и недопущения необходимости "сворачивания" производства, Конечно, можно взять банковский кредит, но тогда возникнут дополнительные расходы в виде оплаты банковских процентов, что не сократит, а только увеличит расходы. Ситуацию с банковскими кредитами удручает и тот факт, что банки имеют право в одностороннем порядке поднимать процентные ставки. Поэтому самым лучшим вариантом в этих условиях является направление сложившейся прибыли на пополнение оборотных средств.

1. Также необходимо учесть, что организация занимается сбытом лекарств, производство которых частично связано с импортом, либо полностью находится за границей. В условиях падения курса национальной валюты, имеет смысл закупать лекарства, естественно с учетом сроков их возможного потребления, уже сейчас в размерах несколько превышающих обычные товарные запасы, чтобы торговать ими, увеличивая отпускные (розничные) цены на разницу, обеспечивающую конкурентноспособный уровень цен. Такое конкурентное преимущество даст возможность быстрее оборачивать товар и покупать его по потенциально более низкой цене (в условиях роста иностранной валюты).

2. Учитывая, что лекарства зачастую импортные, и, как следствие, становятся всё менее доступными для покупателя, в силу дороговизны, возможно финансовым директором было предложено направление части оборотных средств на развитие рынка отечественных лекарств. А именно: на поиск поставщиков отечественных лекарств, на увеличение ассортимента отечественных лекарств, на маркетинговые акции по продвижению отечественных более дешевых аналогов. Возможно, даже на открытие отдела изготовления лекарственных форм аптеками самостоятельно.

Радион КИМ, руководитель коммерческого отдела:

ДОСЬЕ "ЗР": Ким Радион Владимирович, окончил географический факультет ДВГУ в 1990 г., в 1989- УМЛ (Университет Марксизма - Ленинизма), Психологический факультет, в 1998- аспирантуру ДВГУ, 2004-2005- ДВГТУ,Президентская програма для подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской федерации. Карьера: 1993-1995 Колледж ДВГУ, психолог. 1998-2001- Компания "Арктика", завсклада. 2001-2002 - Компания "Информационные системы", директор магазина "Александра". 2002-2003- Компания "Информационные системы", начальник гарантийного отдела, 2003-2005 - Компания "Даичи-Владивосток", менеджер политик, 2006-2008- Компания "Амаяма Трейдинг", коммерческий директор. 2008- по Н.В - Компания "РМ СОФТ", руководитель коммерческого отдела.

- Учитывая, что доля импортных лекарств в сети аптек, как правило, достигает значительного процента, логично, что финансовый директор в качестве основного аргумента привел финансовый анализ с курсом валют за последние 2-2,5 месяца, а он гласил, что за определенный период курсовая разница составила более 6%, и это на фоне мирового финансового кризиса и не однократных заявлений правительства и ЦБ о сдерживании роста курса доллара и евро. Следовательно, на уменьшение курсовой стоимости валюты рассчитывать не приходится. Более того, намечается устойчивая тенденция к росту, на фоне этих процессов идет увеличение девальвации рубля. Так же в основном все банки завязаны на ипотечном кредитовании и на фоне происходящих событий взять кредит под закупку лекарств будет проблематично или ставка кредитования будет слишком высока. Так же, учитывая осенне-зимний период, когда потребность в лекарствах резко возрастет. Наиболее целесообразно большую часть полученной прибыли за 3-й квартал вложить в закуп наиболее ходовых импортные лекарств первой необходимости и с большими сроками хранения, а оставшуюся часть на российские аналоги, чтобы иметь ассортимент для всех слоев населения. Эти меры позволят создать значительный товарный запас на непредвиденные ситуации в осенне-зимний период и по результатам 4 квартала получить прибыль, которая позволит выплатить дивиденды собственникам и закупить товар на весенне-летний период.

Задача 2.

В условиях кризиса потребительская способность населения снизилась на 20%. Перед финансовым директором сети ресторанов быстрого обслуживания поставлена задача, разработать ряд мероприятий, направленных на сохранение уровня прибыли докризисного периода. Финансовый директор предложил внедрить на предприятии концепцию таргет-костинга (target costing). Поставленная цель была достигнута. Какие мероприятия были предложены менеджером в рамках этой концепции. Какие мероприятия предложите Вы?

Вадим Крылов:

Основная задача финансового директора - выявить совместно с руководителями других структурных подразделений факторы, влияющие на изменение затрат компании, определить перспективные направления снижения затрат и составить план действий по их снижению.

1. Мероприятия которые были предложены финансовым директором в рамках концепции таргет-костинга.

Общая цель применения концепции таргет-костинг в рамках данной задачи- определение новых более доступных цен на ресторанную продукцию, по которой покупатели готовы ее приобрести.

В рамках концепции таргет-костинга фин. директором были предложены следующие мероприятия:

" Определение новых целевых значений прибыли и себестоимости, на которые надо выйти;

" Снижение затрат по компании, с определением, какие статьи затрат могут быть сокращены, не причиняя значительный ущерб качеству. Особенно снижение производственных затрат, связанных с используемыми технологическими процессами, стоимостью материалов, эффективностью работы персонала и оборудования.

" Совместно с руководителями производственных подразделений составить план снижения затрат и распределить между менеджерами ответственность за его исполнение.

" Снизить себестоимость нового продукта за счет экономии на составе продукции, которые не будут столь важны для потребителя;

" Провести с экономистами перерасчет новой фактической себестоимости с учетом оптимизации затрат компании и качественного состава продукции;

" Сравнение фактической себестоимости с целевой. Если требуется, разработка мероприятий, позволяющих снизить фактические затраты до заданного уровня.

2. Мероприятия, которые были бы предложены мной те же самые, что предложил финансовый директор выше. Методика target costing очень эффективный и популярный инструмент оптимизации затрат. Дополнительно я бы предложил следующие меры, но уже выходящие за рамки концепции тагет-костинга:

" Провести оптимизацию бизнес-процессов компании;

" Оптимизировать зарплату(особенно управленческого персонала), привязав ее к ключевым показателям эффективности сотрудников;

" Сделать пересмотр поставщиков сырья по ценам и условиям поставок. Провести поиск поставщиков, с более недорогим сырьем;

" По возможности провести сравнение затрат с аналогичными показателями конкурентов;

" Пересмотреть и поставить задачу технологам разработать новый более доступный для потребителя, ассортимент быстрого питания. Диверсификация ассортиментной линейки продукции, ввод позиций среднего, эконом ценового сегмента (с сохранением своего стратегического ценового позиционирования);

" Увеличение дохода за счет расширения бизнеса в смежные области, освободившие после ухода менее эффективных конкурентов.

Наталья Журавлева:

- Концепция таргет-костинга предполагает следующую формулировку:

Себестоимость = Цена - Прибыль

Следовательно, проведенных мероприятий заключалась в доведении уровня себестоимости до уровня, обеспечивающего требуемый (докризисный) уровень прибыли.

Для начала необходимо провести маркетинговые исследования и определить оптимальные цены на блюда, предлагаемые рестораном.

Далее, зная возможные (плановые) цены реализации блюд и требуемый уровень прибыли, определить требуемый размер себестоимости по каждому блюду:

Плановая цена - Ожидаемая прибыль = Требуемая себестоимость

Сравнивая полученные данные с текущим уровнем себестоимости, необходимо провести оптимизацию. В процессе снижения себестоимости должны быть задействованы все отделы предприятия: технологический отдел, отдел закупа, отдел продаж (сбыта), в общем, все звенья цепи, от создания рецептуры блюда до его конечного потребителя (посетителя ресторана).

Ряд предлагаемых мер:

1. Пересмотреть ассортимент предлагаемых блюд, с целью выявления неходовых, нерентабельных блюд и рассмотрение вопроса отказа от их выпуска. Возможно, рассмотреть вопрос производства новых блюд дешевой группы.

2. Пересмотреть рецептуры утвержденного списка выпускаемых блюд: замена дорогостоящих компонентов менее затратными (без потерь качества). Оптимизация процесса приготовления с целью увеличения производительности труда и уменьшение затратности производства (сокращение энергозатратности, трудозатратности и проч.)

3. Провести маркетинговые исследования в определении приоритетности населением основополагающих критериев при выборе ресторана.

Предположим, ими станут:

- качество приготовляемых блюд,

- ассортимент блюд,

- уровень обслуживания (скорость, доброжелательность, чистота),

- присутствие сопутствующего товара,

-цена блюд.

Можно расставить шкалу значимости этих пунктов и проводить оптимизацию издержек с учетом влияния этих факторов.

Приведу два примера.

Если поменять бьющуюся керамическую посуду на более дешевую и длительную в использовании металлическую. Как повлияет это на выделенные параметры?

- качество - не измениться,

- ассортимент - не измениться,

- уровень обслуживания - не измениться,

- присутствие сопутствующих товаров- не измениться,

- цена блюд - упадет,

Следовательно, всё общее влияние можно оценить как положительное.

Или другой пример: если убрать дорогостоящие блюда, которые достаточно редко заказывают и приходиться отвлекать часть оборотных средств, выводя их из обращения:

- качество- не измениться,

- ассортимент - уменьшиться,

- уровень обслуживания - не измениться,

- присутствие сопутствующего товара - не измениться,

- цена - уменьшиться.

Утвердив соостветствующий коэффициент влияния выбранным параметрам, в конкретных условиях, можно спроецировать изменение спроса в целом.

В конце концов, утверждение пройдут рецептуры тех блюд, себестоимость которых будет удовлетворять заложенному уровню прибыльности.

Радион Ким:

- Была предложена основная концепция target costing - это когда рассчитывается ожидаемая рыночная цена конечного продукта и из нее вычитается желаемая прибыль, остается планируемая себестоимость продукта. Все мероприятия компании направлены на достижении этой себестоимости продукта, без снижения его качества. В основном, это касается снижения издержек при производстве продукта, а так же применения различных технологических новшеств.

Учитывая, что применение target costing было отличным решением, добавил бы так же следующие методы удержания клиентов в ресторане:

1. Создание более уютного интерьера, что заставляло бы посетителя задерживаться дольше или посещать это заведение не только с целью быстрого питания. Кроме этого, в интерьере ресторана должны превалировать красно-бордовые цвета (вызывающие аппетит на подсознательном уровне).

2. Создание дринк-бара. Это когда клиент при заказе на определенную сумму или фиксированной сумме оплаты за пользование дринк-баром можно иметь неограниченную возможность пользоваться горячими и холодными напитками (чай ,кофе, напитки нескольких сортов).

3. Расширение ассортимента для охвата большего количества клиентов разных уровней.

Задача 3.

Промышленное предприятие в условиях кризиса вынуждено сократить объём производства вследствие уменьшения количества заказов. В результате часть производственных мощностей не используется. Какие экстренные меры предложил принять финансовый директор, результатом которых будет экономия на издержках.

Вадим Крылов:

- По моему мнению, экстренные меры, которые предложил принять финансовый директор, для экономии на издержках, могут быть следующими:

1. Провести всесторонний анализ всех статей затрат компании. Выявить совместно с руководителями других подразделений факторы, влияющие на уменьшение затрат компании;

a) Провести анализ отклонений фактической величины затрат от плановых как в разрезе центров ответственности, так и по статьям затрат.

b) Сделать вертикальный анализ(удельного веса той или иной статьи затрат в общей сумме затрат) Выявить статьи затрат, сравнительно выделяющиеся по размеру в общей сумме затрат;

c) Провести горизонтальный анализ(сравнение затрат за отчетный период с прошлыми показателями - за месяц, квартал, год).

d) Вычислить затраты, с высокой динамикой роста;

e) По возможности провести сравнение затрат с аналогичными показателями конкурентов;

f) Определить перспективные направления уменьшения затрат и составить план действий по их снижению.

2. Все отобранные таким образом статьи затрат следует поделить на группы:

" Затраты не подлежат пересмотру (существуют жесткие обязательства со стороны компании);

" Затраты могут быть изменены;

" Затраты могут быть перенесены на другие периоды без ущерба.

Очевидно, что в первую очередь будут сокращены затраты, относящиеся к третьей группе, но, прежде чем принимать какие-либо решения по сокращению затрат, необходимо понять, факторы которые на это влияют.

3. Совместно с руководителями производственных подразделений, составить план снижения затрат и распределить его, между ответственными;

4. Анализ возможностей передачи на аутсорсинг дорогостоящих процессов. Оценить, какие компоненты или услуги выгодно производить самостоятельно, а какие закупать у других.

5. Реализация плана сокращения издержек с эффективной системой мотивации сотрудников. Внедрить зависимость вознаграждения персонала от уровня расходов, в зоне их ответственности, без ущерба для качества продукта или услуги. Данная мера, является особо эффективной при экономии на издержках.

Примерный список экстренных мер:

" Ввести временно лимиты на определенные виды расходов и усилить контроль над ними;

" Оптимизировать численность работников, чтобы регулировать рост затрат на оплату труда;

" Оптимизировал зарплату(особенно управленческого персонала), привязав ее к ключевым показателям работы сотрудника;

" Провести корректировку норм производства без потери качества продукции, пересмотреть нормы затрат;

" Сделал пересмотр поставщиков сырья по ценам и условиям поставок и поиск поставщиков, с более недорогим сырьем;

" Временно сдать не используемые мощности и площади, в аренду другим предприятиям;

Наталья Журавлева:

- Провести инвентаризацию неиспользуемых производственных мощностей, результатом которой будет определение:

- части имущества (устаревшего, неиспользуемого), которую можно продать,

- части имущества, которую есть смысл в аренду (производственные площади и оборудование),

- части имущества, которую необходимо законсвервировать - это даст экономию на налоге на имущество.

Сокращение производства ведет к необходимости сокращение расходов на производственный персонал. Здесь возможны варианты: перевода на другую работу (совмещение работы), за счет этого сокращение штатной численности; отравление сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы.

Радион Ким:

Перепрофилирование мощностей на производство нового продукта, использующего те же сырьевые запасы и мощности.

Новая система мотивации для отдела реализации.

Сдача в аренду неиспользуемых производственных мощностей.

Задание в свободном формате:

Предложите не менее семи мероприятий, направленных на защиту предприятия от рецессии.

Наталья Журавлева:

1. Пополнение оборотных средств, недопущение их сокращения. В основном, за счет контроля и снижения дебиторской задолженности. Сокращение сроков отсрочки, перевод на частичную предоплату, установление товарных лимитов.

2. Ввод, налаживание системы бюджетирования расходов, пересмотры и корректировки бюджетов с целью снижения издержек. Корректировка бюджетов расходов на этапе утверждения, контроль их исполнения, поиск способов их соблюдения и недопущения перерасходов.

3. Пересмотр выпускаемой продукции (торгуемых товаров) с целью выявления неходовых, затратных направлений и отказ от них.

4. Поиск новых контрактов (в торговле), инновационных продуктов (в производстве), новых видов услуг, с применением принципов таргет-костинга: выявление возможности заработка определенного требуемого уровня прибыли на этапе разработки нового продукта (услуги), вида деятельности.

5. Проведение мероприятий по объединению интересов и задач различных подразделений. Устранение конфликтов среди менеджеров структур, устранение принципов "а"ля лебедь, щука и рак". Укрепление корпоративного духа, неравнодушия к общему делу, согласованности действий.

6. Чистка кадров: пересмотр форм и методов управления персоналом, пересмотр штатного расписания, пересмотр заработных плат специалистов всех уровней, соотнесение уровней выплачиваемых заработных плат на данном предприятии со стоимостью аналогичных специалистов на рынке труда. Пересмотр системы мотивации труда, с целью достижения большей ориентированности на результат.

7. Выработка общей стратегии развития предприятия, которая должна стать основой при подготовке проектов управленческих решений на перспективу. Принципы стратегического планирования и управления, должны стать основой развития предприятия, реализацией которых должны стать бизнес-планы для всех подразделений предприятия.