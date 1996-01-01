Тренинги против кризиса

Последние несколько лет практически все отрасли бизнеса испытывали дефицит кадров. Именно поэтому в большинстве компаний персонал холили и лелеяли, обучали и развивали. Мировой финансовый кризис сегодня заставляет компании пересматривать программы развития персонала, временно замораживая и расходы на обучение. Впрочем, представители инфраструктурного "бизнеса для бизнеса" уверены в том, что на серьезный консалтинг по-прежнему есть спрос.

Предчувствие перемен

"Первые разговоры про кризис мы услышали от клиентов в конце октября - начале ноября. При этом в октябре у нас было удвоение объёмов продаж, - рассказывает директор Дальневосточного консалтингового центра "Партнер" Евгения ОЛОФИНСКАЯ. - План корпоративных программ у нас расписан до середины января, перенесли пока только одну группу с декабря на январь (заказчик - иностранная коsaмпания). Для сотрудников среднего звена у нас осенью было выставлено пять открытых дополнительных групп, которые начали набираться сами по себе, чего раньше не было. А вот открытые директорские группы стало набирать сложнее - и эту тенденцию отмечают последние два года многие учебные центры".

Татьяна МАРЧЕНКО, руководитель Центра бизнес-образования "Седьмой уровень" (г. Владивосток), считает наивным думать, что сложившаяся ситуация не скажется на образовательной сфере. Предприятия, естественно, перекраивают бюджеты, сокращая в том числе расходы на обучение. "На кризис могут смотреть "не мигая" компании, работающие на собственном оборотном капитале; реализующие крупнейшие инвестиционные проекты, находящиеся в стадии готовности; а также те, кто предоставляет товары и услуги, без которых невозможна общая инфраструктура рынка (транспорт, связь, энергоресурсы), - говорит она. - Таких на Дальнем Востоке можно перечесть по пальцам. Поэтому проблемы коснутся как краткосрочного бизнес-образования, так и традиционного платного образования, в том числе высшего. В условиях сокращения доходов люди более взвешенно подходят к собственным затратам. В этом есть свои плюсы - выживут сильнейшие и, надеюсь, лучшие".

Татьяна КОНЕВА, руководитель Центра развития профессиональных компетенций агентства по подбору персонала "Карьера-Форум", также говорит о том, что в последнее время увеличилось количество желающих "переждать" период перемен,a поэтому некоторые клиенты пока не рассматривают обучение. Николай ЧИГАРЕВ, управляющий компании "Дела в гору.RU", отмечает, что клиенты начинают более осознанно, более тщательно продумывать необходимость тех или иных семинаров. Если раньше на интересную тему шли не раздумывая, с уверенностью, что рано или поздно полученные знания пригодятся, то сейчас все больше думают о конкретном результате, который может дать тот или иной тренинг. "Некоторые компании начали испытывать недостаток оборотных средств, и из-за этого пока не идут на семинары. Хотя, по их словам, очень хотят", - говорит Николай Чигарев.

Однако особых поводов для пессимизма у тренинговых компаний пока нет. Например, руководитель хабаровского обучающего центра "Сократ" Диана ЗАБОРОВСКАЯ настроена более чем оптимистично: "Хочу отметить, что при продаже тренингов появилось новое возражение - "в стране кризис". Однако когда начинаешь расспрашивать, как клиенты это определили, подчас не получаешь внятных ответов. Вместе с тем у нас есть клиенты, которые сейчас заказывают длительные программы обучения на весь этот год. Кризис - это как лакмусовая бумажка для бизнеса и время проверки на прочность: активных он сделает еще сильнее, слабых - еще слабее. Кризис - это время передела рынка, его, как войну, невозможно переждать или пересидеть. Нужно действовать с холодной головой и не поддаваться панике".

Елена ДЕ, руководитель департамента обучения хабаровского Центра кадрового менеджмента, считает, что до Хабаровска кризисная волна и вовсе еще не докатилась. По ее словам, постоянные клиенты пока не пересматривают и не сокращают программы бизнес-обучения.

Евгения Олофинская также замечает, что в тех компаниях, где обучение плановое и работа по развитию персонала ведется постоянно, еще в конце прошлого года были составлены программы на новый год. А отказываются от обучения те компании, в которых как обучение, так и работа с персоналом вообще носит стихийный, спорадический характер.

Лариса ЛОВУШКИНА, президент Дальневосточной коллегии бизнес-консультантов, добавляет, что сокращение программ обучения коснулось в основном компаний, у которых головной офис расположен в Москве.

Лекарство "против кризиса"

В связи с изменением ситуации некоторые учебные центры пересматривают программы, включая в расписание семинары и тренинги, помогающие выжить в кризисное время. В Москве сейчас активно продаются семинары типа "Снижение издержек", "Оптимизация персонала". Докатилась эта волна и до Дальнего Востока.

"В ноябре мы уже провели семинар "Как выжить компании в условиях кризиса" (ведущий Владимир ТУРОВ), где были даны точные данные по шагам: как действовать компании в условиях кризиса, на чем можно экономить, на чем - ни в коем случае, и т.д., - говорит Николай Чигарев. - Актуальный на сегодняшний день вопрос по увольнению персонала дополнительно рассматривался на семинаре "Принципы построения саморазвивающегося бизнеса" Владимира КУСАКИНА".

"Антикризисный" семинар "Стратегия роста в условиях кризиса" в декабре провел в Хабаровске по приглашению Центра кадрового менеджмента московский тренер Борис ЖАЛИЛО. Однако сказать, что на него был ошеломляющий спрос, организаторы не могут. Татьяна Конева из "Карьеры-Форум" также говорит о том, что по просьбе клиентов некоторые семинары корректируются под антикризисную программу. Например, семинар "CRM и Программы лояльности - наиболее эффективные антикризисные технологии" запланирован на январь. Однако глобальных изменений в запланированной на следующий год программе не предвидится.

"Сейчас на рынок вывалится масса программ с подтекстом "против кризиса", большая часть которых будет, мягко скажем, не лучшего качества, - говорит Татьяна Марченко. - На самом деле проблематика в компаниях останется прежней, лишь достигнет высшей точки накала. На первое полугодие 2009 года наше расписание уже давно сформировано и радикальных изменений не претерпит".

Елена Де также говорит о том, что темы семинаров на этот год уже запланированы, а заявок на другие, более актуальные, по мнению клиентов, семинары, в Центре кадрового менеджмента пока не получали.

Диана Заборовская по поводу антикризисных семинаров высказывается еще более категорично: "Сейчас очень многие тренеры увлеклись кризисными темами. Иногда это откровенная манипуляция на страхе и боязни перемен, которые неизбежны. Я сознательно не вставляю слово "кризис" в программы нашего центра - не хочу сеять панику и спекулировать, пугать и без того растерявшихся клиентов. На мой взгляд, для компаний сейчас главное - откорректировать свои планы развития и оптимизировать бизнес-процессы (очень часто оптимизация и тотальная экономия - это не одно и то же). Тематика семинаров на этот год - та же, что была запланирована ранее. Более того, сейчас мы даже еще больше ориентированы на серьезный консалтинг, и наши программы тому подтверждение. Мы начали рассылку, в которой знакомим клиентов с самыми распространенными ошибками, совершаемыми в кризисные времена. И одна из самых распространенных - отказ от рекламы, обучения и увольнение персонала. Это путь к убийству своего бизнеса, и тому есть примеры, исходя из опыта 1998 года (настоящего кризиса)".

Все опрошенные "ДК" участники рынка подчеркивают, что рынок бизнес-образования работает от спроса. А вот спрос на антикризисные программы пока не сформировался. В Дальневосточном консалтинговом центре "Партнер" говорят о том, что пока поступают обычные заявки - продажи, управление, команда, переговоры. Специалисты Центра бизнес-образования "Седьмой уровень" прогнозируют спрос на программы, посвященные риск-менеджменту, орг-менеджменту, менеджменту в условиях неопределённости, узкоспециализированные программы повышения квалификации.

Татьяна Конева из "Карьеры-Форум" отмечает также и такую тенденцию: чаще, чем раньше, специалисты стали ходить на семинары за собственный счет. "Сейчас, когда компании сокращают бюджеты на обучение, это правильно: удержаться на плаву даже в условиях кризиса смогут только лучшие из лучших", - считает она. А Татьяна Марченко говорит о том, что это явление отодвигает нас на несколько лет назад: "Три года подряд мы вели речь о том, что компании должны быть заинтересованы в квалифицированном персонале, - говорит она. - Рынок очень сдвинулся за это время. В компаниях появились специалисты, которые начали выстраивать систему обучения на предприятии. Заказы начали поступать более осознанные, а не хаотичные (как это было, например, в 2004 г., когда мы зашли на рынок). Сейчас в этом направлении идёт откат назад, что, безусловно, влияет на объёмы".

Центр корпоративного предпринимательства г. Владивостока (ЦКП-В) в ноябре ушедшего года провёл публичную лекцию-вызов мастера коучинга Евгения ТУШКИНА "Кризис - лучшее время для мобилизации: главное во время кризиса - управленческая прибыль". Как сказал директор ЦКП-В Александр БАБИН: "С нашей точки зрения, кризис - это всего лишь характеристика ситуации определенных управленческих групп игроков на рынке. Цель продвижения кризиса - обозначить, что он есть у кого-то и что пришло время изменений. Как и в любой игре, в кризисе есть выигрывающие и проигрывающие - в зависимости от того, что они знают о ситуации и как могут на неё влиять. ЦКП-В следит за конъюнктурой - за тем, что обсуждает, на что обращает внимание большинство. Но это - конъюнктура - не является для нас главным. За счёт обсуждений на образовательных мероприятиях мы разбираемся с существующей ситуацией, начинаем видеть стратегии, стоящие за ситуацией, и находим варианты возможного эффективного действия в ней. Это и есть основной процесс в бизнес-образовании".