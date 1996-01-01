ТМК строит быстро

По крыше тоннеля, который положил начало мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, возобновлено движение автотранспорта. С лета в районе фуникулера велись активные строительные работы, и проезд был закрыт, что создавало большие пробки в центре приморской столицы. И хотя стройка еще продолжается и движение пущено по временной схеме, теперь водители экономят на этом участке не менее 20 минут.

Как заметил на церемонии открытия губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, вместо предусмотренных ранее 22 месяцев строители ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) - генподрядчика строительства - справились всего за 5 месяцев. Оперативно решив транспортную проблему, мостостроители продолжают работы по сооружению моста, сейчас они ведутся главным образом на опорах. Тоннель же пока будет задействован в технологических целях, чтобы, не мешая городу, доставлять к строящимся опорам технику и механизмы.