"Михайловский бройлер" отметился в АГРО-300

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова в одиннадцатый раз подготовил рейтинг крупнейших и самых эффективных производителей сельскохозяйственной продукции. В него по традиции входит 300 хозяйств - так называемый Клуб "АГРО-300". Отметились в табели о рангах и немногочисленные дальневосточные сельхозпроизводители.

Самую высокую строчку (31-ю) из дальневосточных аграриев в рейтинге наиболее эффективных производителей сельскохозяйственной продукции занял приморский "Михайловский бройлер". На 69-м месте оказался "Амурский бройлер" из Благовещенска. В числе лидеров несколько десятков производителей мяса птицы из других регионов, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о существенном изменении структуры производства отечественного агробизнеса. В начале 1990-х на говядину и телятину приходилось около 50% мясного ассортимента, 30 - на свинину, 20 - на птицу. Теперь у птицы - безоговорочный "контрольный пакет", а производство говядины ужалось до 15%.

Третьим дальневосточным производителем сельхозпродукции, в отличие от предыдущих, впервые попавшим в заветную трехсотку, стало ФГУСП "ПОЛЯНОЕ" из Амурской области (265-я строка), основное направление которого - свиноводство. На этот раз в рейтинге не значится один из его прежних "завсегдатаев" - агрофирма "Партизан", также из Приамурья.