Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Региональные авиакомпании ушли в "Ростехнологию"
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о передаче Госкорпорации "Ростехнологии" контроля за тремя дальневосточными авиакомпаниями, сообщает пресс-служба Кремля. В соответствии с указом главы российского государства, вступившим в силу в день подписания 4 января, Госкорпорации "Ростехнологии" передаются 100-процентные пакеты акций авиакомпаний "Дальавиа" (Хабаровск) и "Сахалинские авиатрассы" (Южно-Сахалинск), а также контрольный пакет в 52,17% акций компании "Владивосток Авиа" (Приморский край).
Ранее, согласно Указу Президента РФ, в перечень ОАО, находящихся в федеральной собственности, акции которых передаются "Ростехнологиям", вошли три других компании - "Домодедовские авиалинии" (Московская область), "Красноярские авиалинии" (Красноярский край) и "Самара" (Самара).Указом главы государства от 4 января 2009 года предписано до 1 мая 2009 года завершить процесс передачи "Ростехнологиям" пакетов акций авиакомпаний.
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог