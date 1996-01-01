Региональные авиакомпании ушли в "Ростехнологию"

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о передаче Госкорпорации "Ростехнологии" контроля за тремя дальневосточными авиакомпаниями, сообщает пресс-служба Кремля. В соответствии с указом главы российского государства, вступившим в силу в день подписания 4 января, Госкорпорации "Ростехнологии" передаются 100-процентные пакеты акций авиакомпаний "Дальавиа" (Хабаровск) и "Сахалинские авиатрассы" (Южно-Сахалинск), а также контрольный пакет в 52,17% акций компании "Владивосток Авиа" (Приморский край).

Ранее, согласно Указу Президента РФ, в перечень ОАО, находящихся в федеральной собственности, акции которых передаются "Ростехнологиям", вошли три других компании - "Домодедовские авиалинии" (Московская область), "Красноярские авиалинии" (Красноярский край) и "Самара" (Самара).Указом главы государства от 4 января 2009 года предписано до 1 мая 2009 года завершить процесс передачи "Ростехнологиям" пакетов акций авиакомпаний.