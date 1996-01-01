"Губернатор Фархутдинов" принял нефть

100 тысяч тонн нефти, добытой платформой "Моликпак" на севере Сахалина и пришедшей по трубопроводу на юг острова, взял на борт танкер Приморского морского пароходства "Губернатор Фархутдинов". Судно доставило нефть в южнокорейский порт Йосу.

Следующим под погрузку на терминале Пригородное встанет ещё один танкер ПМП "Сахалин Айленд". Оба танкера оборудованы носовыми погрузочными устройствами (НПУ). С их помощью осуществляется погрузка на выносном причале порта Пригородное. Наличие НПУ в совокупности с ледовым классом 1 С и двойным корпусом позволит судам ПМП осуществлять транспортировку углеводородного сырья с Сахалина круглогодично.

Танкеры Приморского морского пароходства "Губернатор Фархутдинов" и "Сахалин Айленд" зафрахтованы компанией "Сахалин Энерджи" на длительный срок специально для транспортировки нефти с терминала в порту Пригородное. Круглогодичное производство и экспорт нефти проекта "Сахалин-2" внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и усилит позиции России на международном рынке.