Синергия успеха

Издательская компания "Золотой Рог" презентовала седьмой выпуск аналитического сборника "100 крупнейших компаний Дальнего Востока" в рамках "Библиотеки "Золотого Рога".

На протяжении семи лет мы наблюдали, как рос и структурировался дальневосточный бизнес, как крупнейшие компании из нашего ТОР-100 перебирались во всероссийские рейтинги по объему выручки и капитала, как "уходили" в интегрированные холдинги российских финансово-промышленных групп. Собственно говоря, в нашем издании как в цифровом зеркале отразились основные тенденции развития экономики Дальневосточного региона.

Вот и нынешний 7-й сборник по итогам 2007 года показывает бурный взлет дальневосточных компаний и зарождение негативных процессов начинавшегося мирового кризиса. О 2007-м теперь будут говорить "докризисный" и в предстоящие 2-3 года сравнивать показатели именно с его итогами. Если предшествующий 2006 год для компаний региона был нестабильным и его лейтмотивом стало структурное преобразование провинциальной экономики, повлекшее перераспределение лидеров, то итоги 2007 года уже напрямую отражали последствия прихода на Дальний Восток крупного российского капитала - как положительные, так и отрицательные.

Основная черта 2007-го - выстраивание экономической вертикали вслед за политической. Реформа РАО "ЕЭС России" и ОАО "Российские железные дороги" повлекла создание новых крупных предприятий со сменой правового статуса и дала толчок к развитию транспортных и иных инфраструктурных компаний. Усиление влияния и расширение доли государственной экономики - еще один итог 2007-го. Увеличение доли НК "Роснефть" в составе операторов сахалинских нефтегазовых месторождений - лишь один эпизод из целого ряда подобных фактов. Встраивали региональные компании в свою вертикаль не только госкорпорации. Российские мегахолдинги принесли с собой в регион стандарты и ужесточили принципы корпоративного управления.

На первый взгляд больше плюсов. Например, приход всех основных игроков сотового рынка России - МТС, "ВымпелКом", "Мегафон" - двинул в регион цифровые технологии. А поглощение сырьевых компаний дало инвестиции в освоение природных ресурсов. В свою очередь наиболее успешные дальневосточные собственники, аккумулировав капитал, двинулись вдоль Транссиба на Запад, создавая интегрированные компании и захватывая новые рынки и... компании. Сахалинская "Тунайча" (морепродукты) и приморский "Ратимир" (мясопродукты), находкинская "Синергия" (пищевая и алкогольная промышленность) и Транспортная группа FЕSCO... Этот список могут пополнить и другие компании любого региона округа. Ведь движение капитала и бизнеса всегда является встречным.

Появление на берегах Тихого океана крупных российских корпораций - "Мечел", "СУЭК", "Северстальтранс", "РуСАЛ", "Евразхолдинг", "Полиметалл", "Покровский рудник" - конечно, дало мощный толчок развитию экспортной составляющей региона. Однако оно имело и негативные последствия для "подлеска" - среднего бизнеса, который был завязан на обслуживание местных крупных компаний, а также привело к ликвидации нецелевых активов, которые составляли инфраструктуру территорий. Сколько бы власти ни твердили о государственно-частном партнерстве, социальная составляющая у крупного регионального бизнеса сузилась. Это стало головной болью не только для властей субъектов Федерации, но и для развития местного бизнеса - удорожание рабочей силы.

Сокращение нашего Рейтинга крупнейших компаний до ТОР-100 и снижение планки величины выручки - тому наглядное подтверждение. Еще при сборе информации по итогам 2006 года мы обратили внимание на резкий поворот в информационной политике предприятий - от прозрачности компаний к закрытости. Нынче из ТОР ушли ООО, КГУПы и даже ЗАО. Что примечательно, главной причиной отказа открывать свою отчетность дальневосточные компании называют даже не стремление к "оптимизации", как это было в 2002-2005 гг., а отказ афишировать привлекательность своего бизнеса ввиду повышенного интереса московского и сибирского капитала к "воротам в АТР".

И еще одна примета времени. Сокращение численности акционеров в компаниях. Стремление к консолидации активов сопровождалось выкупом акций у миноритариев и сосредоточением контрольных пакетов, а то и 100% в руках узкого круга лиц. К сожалению, эта тенденция была закреплена законодательно в виде обязательной оферты. Все примеры эмиссии ценных бумаг имели цель или собрать облигационный доход для инвестиций, или консолидировать уставный капитал. Все крупные сделки, приведенные в разделе "Капитализация", также нацелены на консолидацию.

Сегодня мы наблюдаем обвал фондового рынка в России и ищем врагов за океаном, между тем главная причина кроется в том, что так называемые портфельные инвесторы делали ставки на спекулятивный доход биржевых торгов, а не на дивидендный. При неблагоприятной конъюнктуре игроки ушли, а проблема ликвидности акций ОАО осталась.

На печальные мысли наводит и рейтинг эффективности дальневосточных компаний, хотя убыточных компаний в нем почти нет. Одну причину низкой эффективности мы уже назвали - опережающий рост фонда оплаты труда относительно уровня производительности труда. Вторая - увеличение доли управленческих расходов, не говоря уже о скрытой - коррупционной составляющей. Если б мирового кризиса не было, в России его надо было выдумать, чтобы сократить управленческие структуры, оптимизировать затраты и, наконец, заняться ресурсосбережением.

Наш экскурс в финансово-хозяйственные показатели 100 дальневосточных компаний дает вам шанс найти истоки разразившегося кризиса самим. Читайте и анализируйте вместе с нами.