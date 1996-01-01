Сахалинский СПГ близок к пуску

К завершению близится строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) в поселке Пригородное на Сахалине, возводимого в рамках проекта "Сахалин-2".

Пуск завода в эксплуатацию станет грандиозным событием для всей России, ведь сахалинский завод СПГ один из крупнейших в мире. Его мощность - 9,6 млн т газа в год, или почти 5% общемирового выпуска СПГ. Стоимость проекта $2 млрд.

Тендер на выбор генподрядчика на строительство завода в Пригородном прошел в 2003 г. Им стала компания CTSD, которая в свою очередь привлекла к работе 12 субподрядных организаций из России, Японии, США, Турции, Ирландии, Южной Кореи. Общее число специалистов, работающих на объекте, составляло более 4 тыс. человек.

Событием прошлого года стало окончание основных строительных работ и начало поэтапного процесса наладки оборудования, проверки всех конструкций завода и подготовки его к круглогодичному производству, а также запуск факельной системы.

Окончательный ввод завода в эксплуатацию намечен на второе полугодие 2008 г., хотя первоначально предполагалось первую технологическую линию ввести уже в июле 2007 г., вторую - в феврале следующего. Задержка с окончанием строительства СПГ связана с проверками Росприроднадзора, инициированными в 2006 г., ряда объектов проекта "Сахалин-2" и временной приостановкой работ.

Первая отгрузка сахалинского СПГ запланирована на третий квартал 2008 года. Все голубое топливо Sakhalin Energy уже продала на 25 лет вперед энергетическим компаниям США, Японии и Республики Корея.