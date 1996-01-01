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Строительство моста через бухту Золотой Рог идет по графику
В 2009 году жители Владивостока смогут увидеть первые постройки будущего уникального сооружения - моста через бухту Золотой Рог. Об этом заявил губернатор края Сергей ДАРЬКИН по итогам выездного совещания по координации строительства моста через бухту Золотой Рог, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Напомним, мост через Золотой Рог возводится в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке и станет важной составляющей транспортной инфраструктуры города. Мост откроет прямое сообщение между двумя районами главного города края - центром и мысом Чуркин, что снизит транспортные издержки для жителей, ускорит проезд, улучшит экологическую обстановку.
Губернатор посетил место строительства опор №8 и №9 - будущих пилонов моста. Вначале Сергей Дарькин побывал на площадке строительства девятой опоры, в районе Первомайского СРЗ и ОАО "Дальрыбтехцентр". Как доложили представители генстроительного подрядчика объекта ОАО "ТМК", здесь снесено пять строений, полностью произведена выплата компенсации. В полном объеме выполнены работы по выносу сетей коммуникации. Под строительство опоры укреплен котлован, забетонирована 261 буронабивная свая.
После осмотра стройплощадки на 37-ом причале, где идет возведение восьмой опоры моста, губернатор провел совещание по координации строительства мостового перехода. В нем приняли участие представители администрации края, строители и проектировщики. По информации строителей, сегодня на восьмой опоре забетонированы строительные и рабочие площадки, отсыпан искусственный островок, установлены 33 буровставных столба для ограждения котлована, забетонированы 124 буронабивные сваи, полностью выполнены работы по укреплению причальной стенки. При этом стройка не вредит культурному наследию Владивостока. В частности, на время строительства законсервирован "Памятник морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".
Сергей Дарькин особо подчеркивает, что масштабное строительство несет ряд важных градостроительных и экономических функций. Губернатор уверен, в этом году стройка будет активно продолжаться согласно утвержденным планам и графикам - для этого есть все необходимые средства. Так, на этот год предусмотрен объем финансирования объекта в размере 7 миллиардов рублей, в том числе - 752 миллиона из краевого бюджета. Губернатор также отметил, что при строительстве мостового перехода полностью используются приморские и российские строительные материалы. Это песок, щебень, цемент, металл. Исключение составляют только некоторые материалы, производство которых в России не ведется.
По информации ОАО "ТМК", сегодня на стройках объекта задействовано порядка 700 человек. Важно, что на работы максимально привлекаются жители Приморья, отметил Сергей Дарькин.
В ходе рабочей поездки по объектам строительства моста через бухту Золотой Рог губернатор посетил предполагаемую площадку под строительство концертно-спортивного комплекса в районе мыса Чуркина, а также осмотрел перспективное место под строительство новой ледовой арены в районе автодрома на Змеинке.
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