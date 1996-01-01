Дамба ушла под воду... по плану

Сегодня любые мало-мальские события на стройках сразу попадают в разряд "горячих" новостей. На прошедшей неделе владивостокцев взбудоражила информация о том, что море смыло дамбу, которую возвели строители моста на остров Русский, в результате чего нанесен ущерб в 160 млн руб. Корреспондент "ЗР" попытался разобраться в ситуации.

"Строительство моста на остров Русский проходит без инцидентов", - заверили в "Дальневосточной дирекции Росстроя". Камни, находившиеся на берегу, действительно оказались в море. Но они для этого и предназначались. Дело в том, что берег в месте строительства опор моста надо укреплять. Для этого завозятся камни, которые вначале складируются на берегу, а потом сбрасываются в море. Позже, после завершения формирования склона и упорной насыпи (бермы), периметр островка строители укрепят специальными бетонными конструкциями, - пояснил директор владивостокского филиала УСК "Мост" Алексей БАРАНОВ.

Упорная насыпь - подводный элемент, и его не видно над поверхностью воды. В местах создания защитной насыпи морские глубины довольно большие, достигают 27-39 метров, поэтому необходимо большое количество бутового камня. Его запасы, складированные на берегу, и создали видимость дамбы.

В конце февраля - начале марта в соответствии с планом строительства камни плавкранами переместили в море для создания упорной насыпи, сообщили в "Дальневосточной дирекции Росстроя".

На основе сообщений СМИ строителям пришлось объясняться с представителями прокуратуры и УФСБ. Впрочем, правоохранительные органы нарушений не обнаружили.