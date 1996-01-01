Сколько стоит ГМК "Дальполиметалл"?

Как уже сообщал "ЗР", холдинг "Русская горнорудная компания" (РГК), владельцами которого являются депутаты Госдумы Вадим ВАРШАВСКИЙ и Эдуард ЯНАКОВ, купил 50% плюс 1 акция ОАО "ГМК "Дальполиметалл". Сумма сделки не раскрывается.

За последние четыре года РГК прибрала к рукам ряд горнодобывающих и горно-химических предприятий Приморья и Дальнего Востока: это ОАО "Ярославская ГРК" (плавиковый шпат), ЗАО "ГХК "Бор" (борная кислота и другие боропродукты), "ГМК-Дальполиметалл" (свинцово-цинковый концентрат), Новоорловский ГОК (Забайкалье, вольфрам и тантал), "Прииск Дамбуки" (Амурская область, золото). По информации директора ОАО "РГК" Сергея РОДИОНОВА, "Дальполиметалл" холдинг приобрел потому, что предприятие "не убитое" и надо не так уж много средств для его запуска. У ГМК неплохой сырьевой ресурс, есть значительные подтвержденные запасы свинца и цинка. А цена на них рано или поздно поднимется. В настоящее время, по словам Родионова, разрабатывается комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия и снижению себестоимости добычи. Задолженность ГМК кредиторам составляет около 100 млн руб.

Интерес РГК к "Дальполиметаллу" вызван и наличием у последнего лицензии на разработку месторождения золота и серебра. Прогнозные запасы золото-серебряного месторождения Малиновского,составляют 42 тонны золота и 182,5 тонные серебра. У РГК есть еще два месторождения в Приморском крае - Приморское и Салют, где содержится 19,8 прогнозных запасов золота. Близость этих месторождений к производственному комплексу ГМК в Дальнегорске позволит оптимизировать затраты на их разработку.