Контролеры создали "одно окно" в веб-пространстве

Уже совсем скоро коммерсанты смогут получить информацию о деятельности различных контролирующих структур, в том числе ФНС и ФТС, воспользовавшись услугами одного-единственного сайта. Как информирует пресс-служба правительства, распоряжение о создании такого единого информационного интернет-пространства под названием "Правоохранительный портал РФ" подписал премьер-министр Владимир ПУТИН. Ответственным за реализацию проекта назначено МВД.