ООО им к лицу

Руководитель Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе Максим АНИСКЕВИЧ советует собственникам непубличных компаний задуматься о смене организационно-правовой формы. 9 февраля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон, который может существенно повлиять не только на отдельные акционерные общества, но и на весь фондовый рынок страны.

Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства РФ об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах и Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" в части уточнения определения и конкретизации признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг" вступит в силу через 60 дней со дня его официального опубликования.

В законе, в частности, усиливается административная ответственность за нарушение законодательства об АО, ООО, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах.

Устанавливается административная ответственность за нарушения законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, за нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, за незаконную выдачу либо обращение документов, удостоверяющих денежные и другие обязательства, за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг и др.

Кроме того, определяется, что в качестве ответственных лиц наряду с должностными лицами могут выступать члены советов директоров, наблюдательных советов, правлений дирекций, счетных и ревизионных комиссий. Срок давности для привлечения к административной ответственности за такие нарушения будет составлять год. Увеличены штрафы (по некоторым статьям в 25 раз!) за правонарушения, совершаемые в области законодательства об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах.

За недобросовестную эмиссию ценных бумаг устанавливается штраф на должностных лиц в размере 10-30 тыс. руб., что в 2,5-6 раз больше действующих штрафов, на юрлиц - 500-700 тыс. руб., или в 12,5-14 раз больше действующих норм (сейчас штрафы - соответственно 4-5 тыс. руб. и 40-50 тыс. руб.).

Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами предлагается наказывать штрафом на должностных лиц от 5 до 10 тыс. руб., на юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас соответственно от 2 до 3 тыс. руб. и от 20 тыс. до 30 тыс. руб.).

Использование служебной информации для заключения сделок на рынке ценных бумаг предлагается наказывать штрафом на граждан от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (в 15-16 раз больше действующих штрафов) или дисквалификацию на срок от одного до двух лет, на юрлиц - от 700 тыс. до 1 млн руб. (сейчас по этой статье предусмотрено наказание только для должностных лиц в размере от 2 до 3 тыс. руб.).

Также предусматривается увеличение наказания за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг. За непредставление эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг информации или за предоставление недостоверной информации вводится штраф на должностных лиц в размере от 20 до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок до года, на юрлиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Руководитель РО ФСФР в ДФО считает, что усиление административной ответственности за нарушения в сфере рынка ценных бумаг и совершенствование правовых механизмов выявления и пресечения манипулирования ценами являются своевременными и необходимыми мерами.

"Необходимо отметить, что в начале 90-х законом о приватизации была предусмотрена только одна форма трансформации государственных унитарных предприятий - преобразование их в ОАО и, как следствие, появление в России множества акционерных обществ, большая часть которых за время своего существования ни разу не осуществляла привлечение инвестиций посредством дополнительных эмиссий. Кроме того, учитывая, что ОАО является наиболее перспективной и современной формой ведения бизнеса, многие компании выбрали ее, преследуя имиджевые цели. Таким образом, утверждение о несоответствии правовой формы экономическому содержанию можно применить к большинству приватизированных в форме ОАО эмитентов Дальневосточного федерального округа. Подавляющее же большинство ОАО в нашем регионе, по сути, не являются публичными: их ценные бумаги не обращаются на фондовом рынке. В том случае, если организация не является публичной на практике и испытывает повышенную нагрузку, связанную с соблюдением новых законодательных требований, возможно, собственникам компании стоит задуматься о смене организационно-правовой формы", - заявил Максим Анискевич.