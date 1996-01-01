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Экс-глава Хасанского района возвращается в реальную экономику
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Экс-глава Хасанского района, а ныне временно неработающий Вячеслав КРЫСИН возвращается в реальную экономику.
Как стало известно "ЗР", бывший политик на годовом собрании ОАО "Славянский СРЗ" войдет в совет директоров предприятия, наряду с супругой другого видного приморского политика Еленой ТЕКИЕВОЙ, работающей главбухом ООО "Беркут".
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