Связь "Кингисепп - Хабаровск" модернизирована

Национальный оператор связи ОАО "Ростелеком" завершил модернизацию магистральной волоконно-оптической линии связи "Кингисепп - Хабаровск". В итоге были организованы дополнительные оптические каналы, что позволило "Ростелекому" увеличить пропускную способность сети, построенной на основе технологии DWDM, для пропуска растущих объемов междугородного и международного трафика, в том числе для передачи транзитного трафика Европа - Азия.