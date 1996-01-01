Хабаровский филиал ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") объявил имя первого обладателя миллиона по лотереи "СМС на миллион". На минувшей неделе им стала жительница Комсомольского района Ольга К. По словам победительницы, она отправила всего четыре SMS-сообщения и была удивлена известию о победе в лотерее. Ольга точно знает, как распорядится полученным выигрышем. "В августе мы ждем пополнения в семье, второго ребенка. Поэтому полученные деньги, конечно, потратим на будущего малыша", - поделилась планами первый дальневосточный миллионер от "Билайн".