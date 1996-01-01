Президент ОАО "Группа Альянс" Муса Бажаев: "Работа - лучшее средство от депрессии"

В разгар финансового кризиса российская Нефтяная компания "Альянс" смогла организовать финансирование проекта стоимостью $1 млрд. В Мадриде в присутствии Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса САПАТЕРО испанское государственное страховое агентство CESCE и российский ВЭБ подписали меморандум о содействии проекту реконструкции принадлежащего "Альянсу" Хабаровского НПЗ. Второй меморандум по этому проекту "Альянс" подписал с генеральным подрядчиком - известной инжиниринговой компанией Tecnicas Reunidas.

Вернувшись из Испании, президент ОАО "Группа Альянс" Муса БАЖАЕВ рассказал журналистам о деталях проекта и перспективах развития компании.

- Нынешнее время - не самое лучшее для привлечения кредитов, тем более таких крупных: денег на рынках мало и дают их крайне неохотно. Как вам удалось это сделать, причем заручиться поддержкой ведущих финансовых институтов России и Испании?

- Здесь несколько составляющих. Прежде всего проект реконструкции Хабаровского НПЗ важен и для нашей страны, и для Испании, поэтому документы по проекту подписаны в рамках визита президента России в Испанию. Руководство государства уделяет первоочередное внимание развитию Дальнего Востока, учитывая его колоссальное стратегическое и экономическое значение для нашей страны. А Хабаровский НПЗ играет в регионе существенную роль как с точки зрения обеспечения энергоресурсами, так и в социальном плане. В результате реконструкции к 2012 году завод станет одним из наиболее высокотехнологичных предприятий отрасли и сможет выпускать топливо стандарта Евро-4, а к 2014 году - Евро-5. Председатель ВЭБ Владимир Дмитриев, кстати, выразил убеждение, что реконструкция Хабаровского НПЗ станет первой ласточкой коренной модернизации отечественной нефтепереработки, и нашему примеру последуют другие бизнесмены. Для Испании это тоже важный проект: Tecnicas Reunidas получила контракт, о каких в нынешних условиях мечтает любая компания. К тому же часть оборудования на завод будет поставляться из Испании. Думаю, немаловажную роль сыграла и репутация "Группы Альянс": в отличие от многих компаний, которые оказались в довольно сложной ситуации, у нас устойчивое положение, мы вели и ведем взвешенную инвестиционную политику, не обременены долгами, не срываем своих обязательств. Наши действия понятны рынку, и к нам как к публичной компании нет вопросов.

- Когда пойдут реальные деньги на реконструкцию Хабаровского НПЗ и когда проект будет полностью завершен?

- Отмечу, что испанская CESCE будет осуществлять страхование политических и коммерческих рисков в рамках кредитования проекта со стороны крупных европейских банков. О структуре кредитов пока говорить рано: пока прорабатываются варианты, у какого конкретно банка и когда мы привлечем необходимую сумму, кто будет организатором синдицированного кредита. Не исключено, что участие в финансировании проекта примет ВЭБ. На все это нужно определенное время, но не думаю, что этот процесс затянется.

Досье ОАО "Группа Альянс" - многопрофильный холдинг, основанный в 1998 году. Работает в России, Казахстане, Киргизии, на Украине. Контролирует вертикально-интегрированную компанию West Siberian Resourses (WSR). В состав дочерней компании WSR - НК "Альянс" - входит Хабаровский НПЗ. Контролирует Хабаровский аэропорт. Имеет активы в строительной, текстильной, пищевой, финансовой сферах и в медиа-бизнесе.

- На какой стадии находится реконструкция Хабаровского НПЗ?

- Контракт с Tecnicas Reunidas мы подписали в ноябре 2007 года, и за это время освоено около 300 млн долларов. Сейчас подошли к основному этапу работ. Предстоит построить комплекс гидропроцессов, который позволит Хабаровскому НПЗ существенно увеличить производство высококачественных автобензина, авиакеросина и дизельного топлива. Помимо названного комплекса на заводе строится ряд других технологических установок.

- Совсем недавно российских производителей обязали выпускать машины, удовлетворяющие стандартам не ниже Евро-3, а реально вся страна ездит на Евро-2 в лучшем случае. Вы не слишком забегаете вперед с переходом на новые технологии, да еще и в кризис?

- Премьер-министр Владимир Путин на февральском совещании в Киришах совершенно однозначно дал понять, что страна неизбежно перейдет на экологически чистое топливо. Это совершенно правильная постановка вопроса, и мы готовы к реализации такой задачи. Всегда должна ставиться максимально высокая планка, только тогда можно рассчитывать на успех. Кроме того, модернизация нефтепереработки может в какой-то степени активизировать отечественное автопроизводство. Не следует забывать и о том, что Хабаровский НПЗ построен еще в 1935 году, расположен в черте города. Поэтому мы обязаны беспокоиться о повышении его экологической безопасности, а реконструкция позволит на 40% сократить выбросы в атмосферу. Я в свое время обещал Путину, что завод будет реконструирован, и я свое обещание выполню.

- Каким в итоге станет завод в Хабаровске, как это скажется на регионе?

- После реконструкции мы будем получать больший объем нефтепродуктов - свыше 1,5 млн тонн товарной продукции стандарта Евро-4 - и сможем увеличить загрузку завода до 4,5 млн тонн в год. При таких объемах удельные затраты сократятся, и это даст "Альянсу" возможность снижать цены. Например, сегодня уровень цен на бензин Хабаровского НПЗ относительно высок, но для компании этот уровень предельно низкий - экономика, объем затрат на производство таковы, что не позволяют сделать его дешевле. После реконструкции завод станет значительно более конкурентоспособным. В итоге жители Дальнего Востока смогут ездить не только на более качественном и экологичном бензине (а значит, и на более качественных машинах, которым нужен только такой бензин), но при этом топливо будет еще и дешевым. Завод будет по-прежнему обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и ЖКХ, то есть продолжит обогревать город. Вдобавок, в результате реконструкции мы освоим производство авиационного топлива евростандарта Jet А-1. Таким образом, завод надежно обеспечит топливо-заправочный комплекс Хабаровского аэропорта керосином не только в нужных количествах, но в надлежащем качестве и по низкой цене. Это позволит привлекать в аэропорт современные самолеты множества компаний-перевозчиков, в том числе зарубежных.

- Продукция завода пойдет на экспорт?

- Это не главное направление. Мы всегда ориентировались и ориентируемся на внутренний рынок, начиная от добычи нефти и заканчивая реализацией нефтепродуктов. Во-первых, это выгоднее хотя бы потому, что не надо ломать голову над возвратом НДС. Во-вторых, и это главное, мы развиваем, совершенствуем бизнес в регионах своего присутствия, способствуя их экономическому, социальному развитию. Можно сказать так: интересы региона - это наши интересы и наоборот. Проблемой Хабаровского НПЗ является то, что он не подключен к системе магистральных нефтепроводов, а это повышает затраты на транспортировку сырья. Мы обратились к госкомпании "Транснефть", которая строит нефтепровод ВСТО, ведем с ней диалог о подключении нас к "трубе". В согласовании такого подключения нас поддержал и губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Очень надеюсь, что проблема в ближайшее время будет решена.

- В свое время вы приняли стратегию максимального развития нефтепереработки, хотя многие нефтяные компании делали ставку на реализацию сырой нефти. Эта стратегия оправдывается?

- Да, особенно в нынешних условиях. Поэтому мы нацелены на расширение автозаправочной сети - сейчас такие сети у нас есть на Дальнем Востоке, в Киргизии, на Украине. Рассматриваем возможность приобретения сети заправок и в европейской части России.

- За пределами России не планируете расширять бизнес?

- Едва ли. Для бизнеса, особенно сейчас, самой подходящей площадкой является Россия. Здесь предсказуемые действия властей, работающая законодательная база, благоприятный общий климат.

- Реконструкция завода как-то отражается на нефтедобывающих планах компании?

- Естественно. Наша основная задача - полностью загрузить собственным сырьем НПЗ. Поэтому мы нацелены на максимальное повышение нефтедобычи и наращивание запасов. К 2012 году мы нарастим нефтедобычу до 4,5 млн тонн в год, что в два раза больше нынешнего уровня. С этой целью мы активизируем нефтедобычу на действующих месторождениях, присматриваемся к новым. Должен сказать, что кризис практически не отразился на наших планах по повышению нефтедобычи.

- Какие еще направления в бизнесе "Группы Альянс" относятся к категории ведущих?

- Прежде всего, Хабаровский аэропорт. Это наш второй по масштабу инвестиционный проект, стоимость которого составляет более 100 млн долларов. Напомню, этот аэропорт избран правительством в качестве одного из будущих хабов федерального значения. Сейчас аэропорт пропускает 1,2 млн человек в год, но, по нашим планам, к 2020 году через него будет проходить уже 5 млн пассажиров.

- В общем, бизнес Группы "Альянс" чувствует себя хорошо и даже продолжает развиваться, но во время кризиса многим бизнесменам - и, наверное, в том числе и вам - необходимы живые деньги. Не возникает ли соблазна продать компанию, пока она столь успешна?

- С точки зрения бизнеса продавать сейчас крайне невыгодно. Мы, к счастью, не закладывали акции для получения кредитов, у нас нет так называемых margin call, поэтому острой необходимости в дополнительных средствах не испытываем. Зато из-за падения фондовых рынков наша капитализация существенно снизилась. Продают на пике стоимости активов, а не на дне.

- Может, кризис и плохое время для продажи бизнеса, но хороший период для сокращения непрофильных расходов. Не собираетесь сворачивать социальные программы?

- Я капиталист, бизнесмен - называйте, как хотите. А смысл любого бизнеса - зарабатывать деньги, приумножать капитал. Но есть вещи, не дающие дохода, от которых нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах. Мы, например, финансируем строительство двух больниц в Чечне в рамках Федеральной программы "Здоровье". Полная стоимость проекта - 50 млн долларов. В нынешнее нестабильное время практически для любого бизнесмена это огромная сумма. Тем не менее мы доведем строительство до конца. Первые 15 миллионов уже перечислены, работа над проектами идет, мы находимся в постоянном контакте с федеральными ведомствами, с руководством республики и в течение ближайших трех лет планируем завершить этот проект. Чечня - это моя родина, и я считаю себя обязанным помочь ей в трудные времена.

- Как вы думаете, когда закончится кризис?

- Думаю, года через два. Будем оптимистами. Главное, не гадать, когда закончится кризис, а работать. Как известно, лучшее средство от депрессии - работа.