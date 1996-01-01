С границами порта власти никак не определятся

Правительство РФ утвердило границы 5 морских портов. Границы были установлены для портов Варандей, Высоцк, пассажирский порт Санкт-Петербург, Пригородное и Тамань. По ряду портов согласование задерживают администрации субъектов - это прежде всего Санкт-Петербург и Владивосток.