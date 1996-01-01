Пенсионные взносы "дополнили" НДФЛ

При уплате дополнительных взносов на накопительную часть пенсии в сумме более 12 тысяч рублей в год на каждого работника организации будут вынуждены взять на себя функции налогового агента по НДФЛ. На то, что "излишек" облагается данным налогом, указал Минфин в письме от 30 декабря 2008 г. № 03-04-06-01/393. Иными словами, в таких случаях работодатель обязан в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса исчислить, удержать из выплачиваемого дохода сумму НДФЛ и перечислить ее в соответствующий бюджет.