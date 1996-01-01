Новая лаборатория проконтролирует качество бетона

Работы по возведению мостового перехода через пролив Босфор Восточный проходят в круглосуточном режиме. Однако высокий темп работ не должен сказываться на их качестве, поэтому в настоящее время при строительстве моста на остров Русский особое внимание уделяется контролю качества материалов и проведения работ. В настоящее время заканчиваются отделочные работы в новом здании контрольной лаборатории по проверке качества бетона. Лаборатория создана владивостокским филиалом УСК "Мост" и предназначена для ежедневного контроля над качеством бетона.