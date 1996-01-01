Бесприбыльная сделка обрела экономическое обоснование

Фирма имеет полное право включить в состав расходов, уменьшающих налоговую базу, сумму посреднического вознаграждения комиссионеру даже в том случае, если заключенная сделка была убыточной. К такому выводу пришел накануне Президиум ВАС, рассмотрев дело № А40-38248/07-107-220.