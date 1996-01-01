"Русский Вольфрам" потерял лицензию

Федеральное агентство по недропользованию "Роснедра" 2 февраля отозвало лицензию у ООО "Русский Вольфрам" на право пользования участком недр на месторождении вольфрама "Лермонтовское" в Приморском крае.

"Русский Вольфрам" (Москва) владел лицензией на месторождение после приобретения на конкурсных торгах имущественного комплекса обанкротившейся "Лермонтовской ГРК". В управлении "Приморнедра" "ЗР" пояснили, что в случае банкротства владельца лицензии новым ее собственником автоматически может стать предприятие, купившее имущество должника.

Несмотря на попытки реанимировать добычу руды, "Русский Вольфрам" так и не смог запустить производство, тем самым не выполнив условия, предписанные лицензией. Более того, последняя поверка Управления Росприроднадзора по Приморскому краю показала, что компания не устранила нарушения, выявленные в 2007 г., тем самым лишив себя возможности дальнейшего владения лицензией.

Ожидается, что не за горами новый аукцион по Лермонтовскому месторождению. Роснедра уже выдало задание по его подготовке своему территориальному органу в крае, где и будет проводиться аукцион или конкурс. Нового собственника месторождение может получить уже во втором квартале этого года. Есть мнение, что новым владельцем месторождения может стать "Русская ГРК", купившая недавно блокирующий пакет акций ГМК "Дальполиметалл" и уже владеющая несколькими горнорудными предприятиями в Приморье.