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Находкинский рыбный порт уходит от рыбы к контейнерам
ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП) планирует в ближайшие 2-3 года реконструировать часть портовых территорий и причальных линий под контейнерный терминал. В настоящее время разрабатывается техническое задание на проектирование терминала, ведется подготовка территории порта для начала строительных работ.
Как сообщается в отчете компании, решение о строительстве контейнерного терминала принято в связи с тем, что грузооборот порта по продовольственным грузам (рыба, мясо, и т.п.) снижается, и перспектив для дальнейшего увеличения грузооборота в этой области у порта нет. Последние 3-4 года объем перевалки рыбопродукции составляет 5-7%. Увеличение экспортных пошлин на лес повлечет резкое снижение поставок на экспорт. Объемы таких грузов, как сахар, цемент, рис, не стабильны.
В итоге морской грузооборот за последние годы составил около 950 тыс. тонн, и для переработки грузов, поступающих в порт, достаточно 3 причалов. Холодильники порта, как и причальные линии, используются только на 50% от своей мощности. В сложившейся ситуации НМРП пытается занять новую нишу - контейнерную.
Согласно данным компании, доля рыбопродукции в структуре грузооборота Находкинского морского рыбного порта в 4-м квартале 2008 г. выросла с 7,3% до 32,8%. Рост объясняется не только увеличением перевалки рыбы с 8,4 до 19,3 тыс. тонн (всего в прошлом году портом было обработано 46,8 тыс. тонн рыбопродукции), но и сокращением, по некоторым позициям весьма существенным, количества других грузов. В частности, переработка груза в биг-бэгах (мягкие контейнеры, универсальная упаковка для транспортировки и хранения насыпных грузов. - Прим. авт.) упала с 20,2% до 0,1%, лесных грузов - с 17,5 до 12,5%. С другой стороны, налицо рост перевалки металлолома - с 29,0% до 36,9%.
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