Бизнес ждет от власти послаблений

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" совместно с консалтинговой компанией "Бауман Инновейшн" обнародовали итоги январского мониторинга, посвященного изучению влияния финансового кризиса на деятельность малого и среднего бизнеса в России.

Выяснилось, в частности, что малый и средний бизнес ждет от правительства целевых антикризисных мер. По мнению компаний, наиболее действенными могли бы стать кредитование бизнеса (43% ), налоговые "каникулы" (42%) и "замораживание" тарифов (37%), сообщают информагентства.