Приморье первым в регионе подписало договор с Рострудом

Приморье стало первым из регионов Дальнего Востока, с которым Роструд подписал соглашение о дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда Приморского края.

Подписанное соглашение стало стартом одноименной КЦП. Программа разработана по инициативе губернатора края и принята на краевом уровне еще 16 января. В кратчайшие сроки программа была согласована и одобрена в правительстве.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости населения Юрий ГЕРЦИЙ высоко оценил оперативность Приморского края. "Каждый руководитель в субъекте - и губернатор, и руководитель органа занятости, и директор центра занятости, и руководитель предприятия, которое является участником данной программы, понимают, что только совместными усилиями при поддержке государства в рамках единого программного плана можно успешно решить задачу повышения занятости населения", - подчеркнул глава Роструда.

В рамках программы планируются профессиональная переподготовка и трудоустройство работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, организация временной работы для граждан, в том числе для выпускников профессиональных учебных заведений, создание дополнительных рабочих мест в сфере малого предпринимательства, финансирование переезда жителей края в другую местность для замещения рабочих мест. В краевой бюджет заложено 5 млн руб. на реализацию программных мероприятий. Еще 95 млн руб. будет направлено из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации края.