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В тылу малого бизнеса
"Я уверен, что самым востребованным направлением в поддержке предпринимательства будет субсидирование процентных ставок по кредитам", - заявил начальник управления экономического развития Хабаровска Александр АНИСИМОВ на совете по предпринимательству при мэре города.
В городской программе поддержки предпринимательства в 2009 году для гарантий по залогу предусмотрено до 50 млн рублей. Однако пока же представители малого бизнеса не часто обращаются в мэрию. Почему?
Объясняется просто. Раньше малые предприятия могли сами получить кредит в банке. Сегодня банковские требования ужесточены, но процедура оформления залоговой поддержки со стороны муниципалитета не только сложна, но и длительна по времени. И совет предложил пересмотреть нормативную базу, чтобы оформление залоговой поддержки стало более доступно для бизнес-структур, а с другой стороны - ужесточить контроль над использованием средств. Тогда наверняка возникнет необходимость увеличить "портфель" залоговой поддержки как минимум вдвое.
Остается найти источник для формирования фонда поддержки. На совете предложили использовать часть денег, сэкономленных за счет размещения муниципального заказа.
По расчетам экономистов, в нынешнем году общая сумма средств, которые муниципальный бюджет Хабаровска сэкономит в результате проведения конкурсов, приблизится к 400 млн рублей. Уже принято решение о применении этих денег - 100 млн рублей пустить на формирование резервного фонда, который и пойдет на финансирование непредвиденных расходов и ликвидацию кассовых разрывов.
Что касается участия в муниципальном заказе, то по итогам 2008 года более 40% исполнителей договоров по жизнедеятельности городского хозяйства являлись малыми предприятиями. Но согласно закону 15% всего объема муниципального заказа можно размещать через конкурс, разумеется, только среди субъектов малого бизнеса.
Смогут ли предприниматели воспользоваться этим шансом? Ведь нужны расчеты. Выяснилось, что кризис потребовал от предпринимателей новых знаний. И из городского бюджета выделяются средства для проведения обучающих семинаров в российско-американском учебно-научном центре. Здесь организованы как занятия для начинающих предпринимателей, так и так называемые "продвинутые" семинары по наиболее актуальным для бизнеса вопросам. А у краевого фонда поддержки малого предпринимательства намечена специальная программа, предусматривающая отбор проектов и обучение будущих деловых людей, оказание финансовой и консалтинговой помощи и даже предоставление кредита.
Три вполне реальные меры поддержки. Но все сошлись во мнении, что спасет мелких предпринимателей в условиях кризиса все-таки собственная предприимчивость. "Помимо помощи со стороны государственной и муниципальной власти, необходимо использовать внутренние ресурсы бизнеса, сегодня есть возможность проявить себя в какой-то новой сфере деятельности", - подытожил вице-мэр города Валерий КАЗАЧЕНКО.
К примеру, сегодня сокращается число хабаровчан, выезжающих за рубеж. И туристические компании могли бы шире использовать возможности внутреннего туризма, организацию деловых поездок, участие представителей различных отраслей экономики в выставках и ярмарках. Импортозамещение - тоже ниша. Ну а, спасая свой бизнес, предприниматели смягчат кризисный удар и для всего населения.
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